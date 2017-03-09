Сотрудники полиции разыскали Михаила Кокорина
Для розыска 14-летнего подростка, ушедшего из дома 6 марта, были сформированы поисковые группы из числа инспекторов ОДН, сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных, ориентированы дежурные наряды полиции. К поискам пропавшего подростка подключились волонтеры. Сами родители оказывали активное содействие.
В ходе розыскных мероприятий появилась информация о найденном в районе улицы Дружинина школьном рюкзаке подростка. Работник теплоузла, нашедший портфель, позвонил в школу, а педагоги сообщили о находке в полицию. Правоохранители тщательно проверяли территорию оптового рынка, близлежащие дома, опрашивали жильцов, продавцов в магазинах, но никакой информации о разыскиваемом подростке не было.
Параллельно полицейские проверяли дачные и садовые дома, принадлежащие родственникам и знакомым семьи, куда, возможно, мог направиться подросток.
Накануне поздним вечером полицейские направились для проверки одного из таких домов в районе Старой Гальянки. На подъезде к дому они заметили похожего по приметам подростка. Парнишку привезли в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.
По словам начальника ОДН отдела полиции № 16 подполковника Людмилы Больновой, мальчик рассказал, что у него появились проблемы со школьными предметами, и он принял решение не ходить на занятия. Весь день гулял в микорорайоне Гальяно — Горбуновский массив, по дороге, действительно, где-то оставил свой портфель, а потом выбросил и телефон. Уже вечером вспомнил про дом родственников, куда они приезжают на лето, там и переночевал. Весь следующий день также провел на улице, намереваясь вернуться в дом для ночевки.
Подростка передали родителям. Сотрудники полиции проведут все необходимые реабилитационные мероприятия для подростка, окажут семье всестороннюю помощь, в том числе и квалифицированную психологическую, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.
NTGS.RU по информации МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»
Ещё по-моему ни один не потерялся. Всех на другой-третий день обнаруживают