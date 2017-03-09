В Россию в 2016 году вернулись порядка 150 тысяч соотечественников
Почти 150 тысяч россиян вернулись из-за рубежа на родину в 2016 году благодаря программе содействия добровольному переселению, каждый пятый приехал из стран Евросоюза. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные МВД и МИД.
Причинами для возвращения является изменение на Западе отношения к Москве, проблемы в трудоустройстве из-за языкового барьера и отсутствие достойной работы.
«Необоснованная ненависть к России послужила главным мотивом для того, чтобы после более чем 19 лет жизни в Чехии я решила вернуться домой», — заявила одна из вернувшихся россиянок.
Отмечается, что в 2017 году число вернувшихся в Россию может увеличиться из-за ухудшения политической обстановки в Европе.
Ранее политолог Сергей Филатов заявил RT, что антироссийская истерия в Прибалтике связана с сокращением дотаций от ЕС.
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А сколько уехало за этот же период? Уезжает больше, значительно. Даже если считать только тех кого учитывают.
Люди разочаровались в Европе и возвращаются домой