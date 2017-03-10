После выступления Вики из Нижнего Тагила в интернете создана Петиция
Петиция с требованием отстранения одного из членов жюри была создана после скандального судейства в отношении девочки из Нижнего Тагила на шоу “Минута Славы”.
Как сообщалось ранее, в феврале 2017 года, после исполнения в программе Первого канала “Минута Славы” песни Земфиры 8-летней тагильчанкой Викой Стариковой некоторые члены жюри, по мнению многих, крайне резко прокомментировали выступление маленькой девочки.
В результате в сети интернет на сайте chаngе.огg жителем города Москва Александром Копыловым была создана петиция для сбора подписей под названием “Выгнать из состава жюри шоу “Минута славы” Ренату Литвинову!”. В тексте автор приводит аргументы, побудившие его на создание Петиции. По мнению Александра озвученные в эфире популярной телепрограммы высказывания известной личности по отношению к ребенку являют собой “предел бесчеловечности и хамского отношения к людям”.
Просмотреть Петицию и, при желании, оставить подпись можно здесь
© navagonke.ru
Чем больше скандалов, тем выше рейтинг. Смешные вы. Уберут одну, возьмут другую. Никто вам киселем рот мазать не будет! Это шоубиз! Там всегда грязь и склоки. Зачем ребенка пихать в это?!