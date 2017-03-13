Полицейские Нижнего Тагила «по горячим следам» задержали мужчину, подозреваемого в разбое

| 13.03.2017 | Новости | 1 комментарий

Полицейские при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгварии по Свердловской области на территории Тагилстроевского района «по горячим следам» задержали  мужчину, подозреваемого в разбойном нападении.

Накануне в дежурную часть отдела полиции № 19 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» по телефону поступило сообщение от 61 – летней пенсионерки, проживающей  в доме по улице Шевченко, о нападении. Пожилая женщина вечером возвращалась домой, когда следом за ней в подъезд  зашел незнакомец и, угрожая  ножом, похитил у нее сотовый телефон и  около 100 рублей, и скрылся.

Незамедлительно на место происшествия выехала следственно- оперативная группа под руководством начальника отдела полиции № 19 майора полиции Игоря Эркенова. Был привлечен и кинолог со служебно-розыскной собакой по кличке «Матрешка». На розыск невысокого худощавого нападавшего, который, по словам потерпевшей, был пьян, и неопрятно одет, были ориентированы все комплексные силы полиции, патрулирующие город.

 Сотрудники полиции выяснили, что пожилая женщина, ставшая жертвой преступления, несколько лет назад видела своего обидчика в своем подъезде. В ходе поквартирного обхода оперативникам удалось выяснить, к кому приходил злоумышленник, и установить его личность. 29-летний подозреваемый, житель микрорайона Тагилстрой, ранее попадал в поле зрения сотрудников полиции, он неоднократно был судим за грабежи, кражи и угрозу убийством.

Сыщики уголовного розыска начали проверять адреса, где мог появиться подозреваемый. Его задержали у своего дома по улице Металлургов в сильном алкогольном опьянении и доставили в отдел полиции. Пенсионерка тут же опознала в нем нападавшего. У подозреваемого при личном досмотре полицейские обнаружили  похищенный «мобильник» стоимостью 1000 рублей и деньги.

Сотрудники полиции выяснили, что задержанный  в этот же день в 12.00 освободился из исправительной колонии 51, где отбывал наказание за совершение грабежа.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК Российской Федерации возбуждено уголовное дело (разбой, то есть открытое хищение с применением оружия).

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации, решается вопрос об его аресте.  За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Расследование уголовного дела продолжается.

NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»

Есть комментарии
  1. Валерий Ответить

    Что у него с лицом?

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