Свердловчан травят сливочным маслом
СРОО «Комитет общественного контроля» провел исследования образцов сливочного масла, купленного в разных магазинах с целью выявления фальсификации пищевых продуктов.
Покупки сливочного масла были совершены Комитетом в городах Екатеринбург, Первоуральск, Верхняя Пышма Свердловской области. Все купленные образцы были исследованы высокочувствительным методом люминесцентного анализа на наличие признаков фальсификации сливочного масла ‒ это когда недобросовестные изготовители заменяют в сливочном масле ценный в физиологическом отношении молочный жир коровьего молока на пресловутое пальмовое масла и другие дешевые растительные жиры.
Исследования показали, что из 67 образцов сливочного масла от разных изготовителей признаки фальсификации имеют 22 образца, т.е. 33%. При этом выяснилось, что фальсификат в Свердловскую область поступает из Самарской, Челябинской, Московской и других областей, хотя есть и такие примеры, когда фальсификат изготавливают местные упаковщики, «успешно» фасующие якобы сливочное масло из 20-килограммовых монолитов спреда, которые они покупают с этой целью у третьих лиц.
Исследования показали одну новую и весьма скандальную, по мнению Комитета, тенденцию. Так, если раньше фальсификаторы пытались привлекать потребителей низкой ценой на свой поддельный продукт, что вполне соответствует «законам жанра», то сегодня ситуация зачастую противоположная. В целом ряде случаев фальсификат продают существенно дороже, чем настоящий продукт!
Комментарий от Президента Комитета, руководителя проекта Подуста А.Н.
Вот конкретный и достаточно характерный пример из нашей практики общественного контроля, когда на полке одного и того же магазина (который, кстати, принадлежит одной крупной торговой сети), буквально рядом лежат две пачки масла Крестьянского с м.д.ж. 72,5% по цене 79 и 97 рублей за пачку ‒ настоящее и фальсифицированное, соответственно. Здесь же рядом лежит спред растительно-жировой по цене 30 рублей за пачку.
Как показали исследования, купленное нами настоящее сливочное масло по 79 рублей, как и положено по ГОСТу, обладает выраженным сливочным вкусом и запахом, имеет привкус пастеризованных сливок. Данный доброкачественный продукт производит местный молочный завод (предприятие полного цикла переработки молока), который традиционно является добросовестным изготовителем.
Масло же за 97 рублей выпустил в обращение местный упаковщик. Его продукцию, как показало наше исследование, отличает запах ароматизаторов, которые допускается использовать при изготовлении спредов, но запрещено использовать в производстве сливочного масла. Вкус у этого «масла» посторонний, салистый, не характерный для сливочного масла. Исследование с помощью прибора люминесцентного анализа показало, что данный продукт содержит жиры немолочного происхождения, не является сливочным масло, а представляет собой фальсификат. По сути, этот продукт представляет собой спред, который каждый покупатель может купить в этом же магазине, но не по 97 рублей за пачку, а всего лишь за 30 рублей!
Говоря о фальсификате, нельзя не сказать о том, что качественной продукции на прилавках у нас достаточно много. Но ведь и фальсификата тоже много! Указанная выше цифра 33% совершенно не окончательная и, на самом деле, может быть значительно больше. Здесь нужно учитывать некоторые особенности в сфере торговли. По нашим наблюдениям, в магазинах, которые принадлежат торговым сетям, фальсификата меньше, на уровне до 10-15%. Радует, что есть и такие сетевые магазины, где фальсификата сливочного масла мы вообще не обнаружили. Значит, у этих ритейлеров их отделы качества работают как положено и не пропускают фальсификат на полки.
Но вот на полках небольших магазинов несетевой торговли, а также во многих уличных киосках и на розничных рынках зачастую всё сливочное масло представляет собой фальсификат на все 100%! Цена на него разная, можно, как и ранее, купить «дешевенькое масло» по 40 или 50 рублей за пачку. Однако вполне может попасться фальсификат и по гораздо более высокой цене ‒ за 60, за 90 рублей и выше. При том, что цена на пачку настоящего сливочного масла, по нашим наблюдениям, составляет в основном от 70 до 110 рублей. Хотя, конечно, сегодня масло можно встретить и по более высокой цене.
В связи с этим у Комитета возникают прямые вопросы в адрес некоторых ответственных лиц. Первый вопрос: почему злостные правонарушители, по сути дела, зачастую годами (!) безнаказанно продолжают свою противоправную деятельность? Почему государственные органы с таким спокойствием относятся к этой нетерпимой для потребителей ситуации? Не пора ли им, реализуя свои государственные функции по защите прав потребителей, применить к таким «рецидивистам» закон по всей строгости, вплоть до ликвидации предприятия? Закон дает такие возможности для наведения порядка.
Второй вопрос следует, по нашему мнению, адресовать добросовестным изготовителям молочных продуктов и их отраслевым союзам. А почему эти союзы (ассоциации) сами не используют те весьма эффективные правовые инструменты, которые им даны действующим законодательством? Почему они не борются за свои права и не обращаются с соответствующими заявлениями, например, в Федеральную антимонопольную службу?
Комитет общественного контроля может помочь им в этом и публично заявляет о своей готовности оказать добросовестным изготовителями и продавцам информационную, методическую и юридическую поддержку в их действиях по обеспечению добросовестной конкуренции и предотвращению введения потребителей в заблуждение.
Для справки
Общественный контроль и независимая экспертиза осуществляются Комитетом в рамках реализации социально значимого проекта «Город без фальсификата». Проект получил государственную поддержку в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп, средства на Проект выделены в виде гранта.
Сливочное масло входит в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень социально значимых продуктов питания первой необходимости, которые составляют минимально необходимый рацион здорового питания людей. Вместе с тем, сливочное масло подделывают наиболее часто, наряду с сырами, творогом и сметаной, а обман потребителей при фальсификации зачастую получается многократным!
Целью проекта «Город без фальсификата» является устранение фальсифицированных пищевых продуктов с полок наших магазинов совместными усилиями участников Национальной системы защиты прав потребителей, а также заинтересованных добросовестных предпринимателей и их союзов (ассоциаций).
NTGS.RU
Где конкретика? Какое масло и какого производителя (упаковщика)? Чтобы народ проголосовал рублем.