«Издевательств не было»: Руслан Соколовский рассказал о жизни в СИЗО
В Екатеринбурге начался судебный процесс над ловцом покемонов.
Видеоблогер Руслан Соколовский рассказал об отношении к себе в СИЗО во время перерыва перед судебным заседанием в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, передает корреспондент «АиФ-Урал» в понедельник, 13 марта.
Блогер вместе с группой поддержки во время перерыва на судебном процессе поделился, как ему жилось в следственном изоляторе. По его словам, мнение про ломки в СИЗО ошибочное.
«Сегодня такого нет, по крайней мере, при мне такого не было точно. Будто там издеваются над заключенными. Если будешь вести себя по правилам учреждения, то все будет в норме. Мы находились в камере, где было семь человек и восемь шконок. Температура в камере была нормальной. Однажды к нам подселили еще двух человек. Кому-то одному приходилось спать на полу, периодически с кем-то меняясь. Я знал, что на территории СИЗО есть храм, но ни разу его не видел», – отметил Соколовский.
Напомним, что сегодня в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга начался судебный процесс над блогером Русланом Соколовским, где зачитали обвинение в адрес ловца покемонов. Поддержать Соколовского пришла группа молодых людей, делающих с ним сэлфи и общаясь. Во второй половине дня начнут допрашивать первых свидетелей по делу Соколовского.
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Мальчика обязательно оправдают, вот увидите. Ну и следующим этапом я думаю надо продолжать в том же духе. Теперь надо придумать кого половить в мечети, потом в синагоге и т.д. размах для творчества. Рекламу он бесплатную получил мощную.
Что он вообще там делает? Дебилы. Походил с телефоном и под суд?