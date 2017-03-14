В Екатеринбурге при продаже наркотиков задержана поэтесса Анна Пикуль
Екатеринбургские полицейские после контрольной закупки задержали поэтессу Анну Пикуль. Женщина продавала синтетические наркотики.
Совместная операция сотрудников полиции и членов фонда «Город без наркотиков» по задержанию Анны Пикуль прошла еще 9 марта.
«Была задержана поэтесса Анна Пикуль. Это ее литературный псевдоним, по паспорту она Оксана Владимировна Порваткина, — рассказал „URA.RU“ президент фонда „Город без наркотиков“ Андрей Кабанов. — После проведения закупки свертка с мефедроном стоимостью 1000 рублей поэтесса была задержана. Помимо закупленного мефедрона, у Порваткиной было изъято 0,46 г Тетраметилциклопропанкарбонилиндола».
По словам сотрудников фонда, первой реакцией после задержания у Анны Пикуль была истерика.
«Она оскорбляла сотрудников полиции, орала, что знакома с Медведевым и Кадыровым. Рассказывала, как в Москве ее ловили сотрудники ФСБ, а после проверки по базе извинились и отпустили, ибо ее задерживать нельзя. Наши парни не растерялись — ответили, что в Москве, может, и нельзя, а в Екатеринбурге очень даже можно», — продолжает Андрей Кабанов.
После этого женщина успокоилась, стала читать оперативникам свои стихи и даже спела гимн России.
В полиции возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228, по которой женщине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
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