«Ельцин-центр» не вписался в рынок и признан энергетиками «злостным неплательщиком»
14.03.2017 | Новости | 1 комментарий|
Пресс-служба Свердловского филиала ОАО Энергосбыт Плюс: «Свердловский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» ввел режим частичного ограничения теплоснабжения и горячего водоснабжения в отношении злостных неплательщиков. Сумма задолженности за энергоресурс достигла 15 млн рублей. В частности, «Ельцин Центр» задолжал энергетикам 3 млн 301 тыс. рублей».
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Печально известная обитель зла «Ельцин-центр» не вписалась в рынок.