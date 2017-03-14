«Ельцин-центр» не вписался в рынок и признан энергетиками «злостным неплательщиком»

| 14.03.2017 | Новости | 1 комментарий

Пресс-служба Свердловского филиала ОАО Энергосбыт Плюс:  «Свердловский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» ввел режим частичного ограничения теплоснабжения и горячего водоснабжения в отношении злостных неплательщиков. Сумма задолженности за энергоресурс достигла 15 млн рублей. В частности, «Ельцин Центр» задолжал энергетикам 3 млн 301 тыс. рублей».

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Есть комментарии
  1. нафаня Ответить

    Печально известная обитель зла «Ельцин-центр» не вписалась в рынок.

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