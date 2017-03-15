Тагильские кладбища инвентаризируют
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел совещание по вопросам организации работы в сфере ритуальных услуг и эксплуатационного содержания кладбищ на территории города, сообщает пресс-служба мэрии.
Директор «Службы заказчика городского хозяйства» Вадим Кулик сообщил, что на сегодняшний день на кладбищах города свободно 8 971 место для захоронения. Ведется работа по учету «бесхозных» могил и определению мест для повторного захоронения. Готовится проектно-сметная документация обустройства участка кладбища «Центральное-1».
Также Вадим Кулик сообщил, что в ближайшее время начнется инвентаризация и кадастрирование городских кладбищ. «Специалисты Администрации познакомились с опытом в сфере ритуальных услуг в нескольких городах России. Лучшие практики в этой области будут реализованы в Нижнем Тагиле. Все погребения на территории муниципалитета занесут в единую электронную базу данных. Информация сайта службы городских кладбищ будет доступна каждому жителю», — пояснил директор муниципального учреждения. В дальнейшем через портал можно будет найти данные о захоронении или посредством он-лайн сервисов заказать венок, оплатить услуги по уходу за могилой.
Для четкой организации деятельности в этой сфере в Администрации города готовится новое положение о стандартах предоставления ритуальных услуг на территории Нижнего Тагила. В частности, документ регламентирует процедуру организации и содержания колумбариев, порядок погребения, выделения участков для родовых и вероисповедальных мест захоронений.
Сергей Носов отметил важность начатой в муниципалитете работы. «С введением строгого учета и контроля на территории кладбищ процедура выбора мест для могилы станет предельно понятна и прозрачна, будет исключена возможность нарушений при захоронении. Только таким образом мы можем навести порядок на старых кладбищах и организовать качественный уровень сервиса на новых», — сказал Глава города.
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адская работёнка. Даже учитывая только 2 работающих кладбища города — очень много могил. А если они ещё надумают и закрытые промониторить… ваще жуть.