24 нестационарных объекта снесла мэрия в 2016 году. На очереди кафе, газетные и овощные киоски.
В 2016 году в Нижнем Тагиле было демонтировано 24 нестационарных торговых объекта. 14 из них снесены силами администрации, 10 – собственниками. Большая часть из них – киоски и небольшие павильоны. Лишился город и мини-рынка «Елена-С» на Космонавтов, который просуществовал более 10 лет.
В «чёрный список» мэрии на 2017-2018 годы попали 72 объекта. Среди наиболее знаковых — двухэтажное кафе «Жар-птица» на Быкова 29а. По данным главного архитектора Константина Никкеля, договор с предпринимателем Гасымовым не продлён, но у него ещё есть время для судебных тяжб с администрацией. Под удар попало кафе «Трактир на берегу» по улице Верхняя Черепанова. Также в плане по ликвидации трейлеры и автоприцепы. Один из них находится в посёлке Руш и является единственной торговой точкой в округе. Поблизости живут около 1000 человек, поэтому в мэрии намерены этот киоск всё-таки оставить. При условии, что владелец не будет нарушать алкогольное законодательство и решит вопросы с землёй.
Избавится город и от эха 90-х – рынка «Тагилстроевский» на Металлургов. На месте палаток и киосков появится парковка и двухэтажная капитальная торговая галерея. Также «прописки» лишатся 2 газетных киоска «Тагилка», 6 точек по продаже мороженого, 4 автомата по реализации воды, 3 лотерейных киоска, ряд павильонов в составе остановочных комплексов и другие объекты.
Подвешенной остаётся судьба привокзального рынка. Он находится на земле «Российских железных дорог», поэтому городские власти пока не могут повлиять на владельцев расположенных там павильонов. Также мэрия ведёт переговоры с РЖД по пустырю на месте снесённого линейного отдела МВД. Собственник может пойти на уступки, если мэрия предоставит аналогичный участок в другом районе. Но пока переговоры не привели к конструктивному решению.
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а газетные-то чем помешали? Или там тоже боярышником банчат?