Полиция Нижнего Тагила разыскивают гражданина, подозреваемого в хищении имущества

| 16.03.2017 | Новости | 1 комментарий

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №17 Нижнего Тагила устанавливается местонахождение ранее судимого Пономарева Дмитрия Валерьевича 02.11.1986 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК Российской Федерации – кража.

По данным стражей порядка, в декабре 2015 года разыскиваемый в составе группы по предварительному сговору похитил имущество из помещения производственного цеха, расположенного на улице Юности в Нижнем Тагиле. В результате предприятию был причинен ущерб на сумму 3000 рублей.

Приметы разыскиваемого: рост – 175 см, среднего телосложения, лицо овальное, уши прилегающие, волосы короткие, глаза светлые, губы толстые.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Пономарева Д.В., просят обращаться в ОП №17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: +7 (3435)97-68-59. +7(912)67-48-451, или по линии «02».

NTGS.RU по информации МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»

Есть комментарии
  1. Афоня Ответить

    Опять нафаня засветился.

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