Полиция Нижнего Тагила разыскивают гражданина, подозреваемого в хищении имущества
Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №17 Нижнего Тагила устанавливается местонахождение ранее судимого Пономарева Дмитрия Валерьевича 02.11.1986 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК Российской Федерации – кража.
По данным стражей порядка, в декабре 2015 года разыскиваемый в составе группы по предварительному сговору похитил имущество из помещения производственного цеха, расположенного на улице Юности в Нижнем Тагиле. В результате предприятию был причинен ущерб на сумму 3000 рублей.
Приметы разыскиваемого: рост – 175 см, среднего телосложения, лицо овальное, уши прилегающие, волосы короткие, глаза светлые, губы толстые.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Пономарева Д.В., просят обращаться в ОП №17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: +7 (3435)97-68-59. +7(912)67-48-451, или по линии «02».
NTGS.RU по информации МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»
Опять нафаня засветился.