Глава Роспотребнадзора рассказала о приходе опасного вируса гриппа В
19.03.2017 | Новости | 4 комментария|
Главный санитарный врач, глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что на смену сезонному вирусу H3N2 идёт грипп B.
«Несмотря на то, что эпидемиологический сезон заканчивается, Роспотребнадзор призывает россиян не расслабляться, так как за сезонным вирусом H3N2 идёт более опасный вирус гриппа B», — заявила Попова в эфире программы «Итоги недели» на НТВ.
Она отметила, что вирус гриппа В способен вызывать тяжёлые осложнения: поражение нижних дыхательных путей, бронхит, пневмонию.
Попова добавила, что при первых симптомах нужно сразу же обратиться к врачу.
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Комментариев: 4
скоро лето, а они грипп какой-то придумали ((