Россияне против упрощения процедуры получения гражданства России
Идея об упрощении процедуры получения гражданства России для русскоговорящих жителей постсоветского пространства не нашла поддержки среди россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно данным опроса, которые приводит РИА Новости, всего 26% россиян поддерживают облегчение процедуры получения российского гражданства при знании русского языка.
29% респондентов выступили за одинаковые условия для всех, а 41% опрошенных считают, что решение о выдаче паспорта России должно приниматься в каждом случае индивидуально.
При этом 78% россиян одобряют идею миграционной политики по содействию переселению в Россию русскоязычных жителей постсоветского пространства, тогда как 75% считают, что необходимо привлекать из других стран лишь квалифицированных работников.
Ранее сообщалось, что россияне стали меньше беспокоиться по поводу западных санкций.
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