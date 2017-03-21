В Серебрянку протянут ВОЛС
Правительство Свердловской области приняло решение о выделении министерству транспорта и связи финансовых средств на строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) до села Серебрянка.
Протяженность линии связи составит 80 километров и пройдет вдоль дороги Нижний Тагил – село Верхняя Ослянка. Оптоволокно будет размещено на столбах линии электропередач. Дополнительно в Серебрянке и поселке Северка установят антенно-мачтовые сооружения.
Реализация проекта позволит устранить цифровое неравенство и подключить к высокоскоростному Интернету социально значимые объекты населенного пункта. После прокладки линии в школе, детском саду, фельдшерско-акушерском пункте, библиотеке и отделении почты будет доступ в информационную сеть. Таким образом, отдаленное село получит статус «online».
В планах строителей — смонтировать две специальные вышки, которые позволят операторам связи в перспективе размещать там свои передатчики. Это позволит улучшить покрытие сотовой связью автодороги и населенных пунктов.
В соответствии с распоряжением правительства области на указанные цели будет направлено около 12,3 млн рублей, сообщает пресс-служба Администрации города.
Для справки.
Напомним, что по итогам ежегодной пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин дал поручение реализовать задачи по безопасному и бесперебойному проезду транспорта до Серебрянки. В правительстве области была сформирована «дорожная карта», включающая перечень мероприятий по восстановлению дороги до села, а также по решению других социально-значимых для жителей Серебрянки вопросов.
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Дорогу бы вначале хорошую сделали. Им пока не до этого.