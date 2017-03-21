Сотрудники ГИБДД в очередной раз провели рейды по пресечению пьянства за рулем «Стоп-контроль»
В прошедшие выходные дни сотрудниками ГИБДД на территории города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа в очередной раз были проведены профилактические рейдовые мероприятия, связанные с массовой проверкой водителей на предмет выявления фактов пьянства за рулем.
Следует отметить, что в 2016 году зарегистрирован значительный рост тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий данного вида. Так, только за 12 месяцев 2016 года по вине нетрезвых водителей на дорогах города и Горноуральского городского округа погибли 16 человек, в том числе малолетний ребенок в возрасте до 1 года и 4 подростка в возрасте до 18 лет.
На сегодняшний день значительно ужесточена ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в том числе за повторность введена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы и имеются приговоры к реальному сроку лишения свободы. В тоже время далеко не все водители, к сожалению, готовы отказаться от соблазна прокатиться в нетрезвом состоянии с ветерком. Имеют место факты, когда водитель, ранее уже привлеченный к уголовной ответственности водитель снова садился за руль пьяным. Здесь хотелось бы отметить, что подобные действия влекут за собой не только уголовную ответственность, но и не возможность в дальнейшем занимать должности на государственной службы.
В любом случае нетрезвый водитель – это преступник, который пренебрегает не только собственной жизнью и здоровьем, но и может причинить смерть и другим участникам дорожного движения, ведь гибель в дорожно-транспортном происшествии квалифицируется как причинение смерти по неосторожности.
17 марта 2017 года был проведен профилактический рейд с привлечением всего личного состава ГИБДД, при этом осуществлялась массовая проверка водителей на автодорогах магистрального значения. Многие тагильчане на период проведения рейда испытали неудобства на дороге, но в тоже время сотрудники ГИБДД старались как можно быстрее проверить проходящий автотранспорт. Хотелось отметить, что большая часть автолюбителей осознает необходимость подобных мероприятий и с пониманием относятся к непредвиденной задержке в дороге.
В проведении рейда участвовали 85 сотрудников ГИБДД, выявлены 16 грубых нарушения Правил дорожного движения, серди которых два факта управления в состоянии опьянения, один отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 11 фактов управления лицами, не имеющими водительского удостоверения, либо лишенными права управления. У двух водителей отобраны анализы на подтверждения употребления наркотических веществ.
11 марта 2017 году чуть было не случилась очередная трагедия, когда автослесарь одного из автосервисов, находясь в алкогольном опьянении, не имея водительского удостоверения, без разрешения взял пассажирскую ГАЗель, находящуюся на ремонте. Нетрезвый водитель не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом, в данном происшествии пострадали 8 человек.
Еще один профилактический рейд по выявлению фактов управления в состоянии опьянения был проведен 18 марта. За время проведения сотрудниками выявлены 3 грубых нарушения, из числа которых один факт управления транспортным средством в состоянии опьянения повторно, один водитель отказался от прохождения освидетельствования и один водитель управлял будучи лишенным водительского удостоверения.
NTGS.RU по информации МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»
Только больше гибнет от наших дорог. Не качественных дорог и дорог в две полосы без разделения полос движения по направлениям. Ведь больше всего гибнет при аварии авто двигающихся во встречном движении. Государству насрать на жизни своего народа. Иначе делили бы нормальные дороги.