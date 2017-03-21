Сотрудники ГИБДД в очередной раз провели рейды по пресечению пьянства за рулем «Стоп-контроль»

| 21.03.2017 | Новости | 4 комментария

В прошедшие выходные дни сотрудниками ГИБДД на территории города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа в очередной раз были проведены профилактические рейдовые мероприятия, связанные с массовой проверкой водителей на предмет выявления фактов пьянства за рулем.

Следует отметить, что в 2016 году зарегистрирован значительный рост тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий данного вида. Так, только за 12 месяцев 2016 года по вине нетрезвых водителей на дорогах города и Горноуральского городского округа погибли 16 человек, в том числе малолетний ребенок в возрасте до 1 года и 4 подростка в возрасте до 18 лет.

На сегодняшний день значительно ужесточена ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в том числе за повторность введена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы и имеются приговоры к реальному сроку лишения свободы. В тоже время далеко не все водители, к сожалению, готовы отказаться от соблазна прокатиться в нетрезвом состоянии с ветерком. Имеют место факты, когда водитель, ранее уже привлеченный к уголовной ответственности водитель снова садился за руль пьяным. Здесь хотелось бы отметить, что подобные действия влекут за собой не только уголовную ответственность, но и не возможность в дальнейшем занимать должности на государственной службы.

В любом случае нетрезвый водитель – это преступник, который пренебрегает не только собственной жизнью и здоровьем, но и может причинить смерть и другим участникам дорожного движения, ведь гибель в дорожно-транспортном происшествии квалифицируется как причинение смерти по неосторожности.

Evakuaciya_avtomashiny-800x600 Proverka_transporta_2-800x600 Proverka_transporta_4-800x600

17 марта 2017 года был проведен профилактический рейд с привлечением всего личного состава ГИБДД, при этом осуществлялась массовая проверка водителей на автодорогах магистрального значения. Многие тагильчане на период проведения рейда испытали неудобства на дороге, но в тоже время сотрудники ГИБДД старались как можно быстрее проверить проходящий автотранспорт. Хотелось отметить, что большая часть автолюбителей осознает необходимость подобных мероприятий и с пониманием относятся к непредвиденной задержке в дороге.

В проведении рейда участвовали 85 сотрудников ГИБДД, выявлены 16 грубых нарушения Правил дорожного движения, серди которых два факта управления в состоянии опьянения, один отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 11 фактов управления лицами, не имеющими водительского удостоверения, либо лишенными права управления. У двух водителей отобраны анализы на подтверждения употребления наркотических веществ.

11 марта 2017 году чуть было не случилась очередная трагедия, когда автослесарь одного из автосервисов, находясь в алкогольном опьянении, не имея водительского удостоверения, без разрешения взял пассажирскую ГАЗель, находящуюся на ремонте. Нетрезвый водитель не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом, в данном происшествии пострадали 8 человек.       

Еще один профилактический рейд по выявлению фактов управления в состоянии опьянения был проведен 18 марта. За время проведения сотрудниками выявлены 3 грубых нарушения, из числа которых один факт управления транспортным средством в состоянии опьянения повторно, один водитель отказался от прохождения освидетельствования и один водитель управлял будучи лишенным водительского удостоверения.

NTGS.RU по информации МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»

Комментариев: 4
  1. Афоня Ответить

    Только больше гибнет от наших дорог. Не качественных дорог и дорог в две полосы без разделения полос движения по направлениям. Ведь больше всего гибнет при аварии авто двигающихся во встречном движении. Государству насрать на жизни своего народа. Иначе делили бы нормальные дороги.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *