Черных лесорубов в уральских лесах будут ловить казаки
Они же станут бороться с лесными пожарами.
Свердловские лесники договорились с казаками о совместном патрулировании территории лесничеств, сообщили «АиФ-Урал» в правительстве региона.
Цель – усиление охраны лесов от незаконной вырубки и от пожаров. Сегодня, 21 марта, в Международный день леса директор департамента лесного хозяйства Олег Сандаков и атаман хуторского казачьего общества «Горный щит» Олег Сененко подписали соглашение. Казаки станут безвозмездно помогать лесникам на территории Березовского, Билимбаевского, Режевского и Сысертского лесничеств, вести патрулирование, в том числе – в местах массового отдыха людей. Департамент лесного хозяйства будет согласовывать график патрулей и просвещать казаков по вопросам соблюдения лесного законодательства.
Напомним также, что леса занимают более 80% территории Свердловской области и ежегодно приносят в федеральную и областную казну сотни миллионов рублей.
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менты спихнули с себя ответственность? )))
ЧЕРНЫХ ЛЕСОРУБОВ В УРАЛЬСКИХ ЛЕСАХ БУДУТ ЛОВИТЬ КАЗАКИ — и рубить шашкой?