На Урале пропали результаты ЕГЭ-2017: система дала сбой
«Аварийная ситуация» в Институте развития образования Свердловской области привела к проблемам в подготовке к госэкзамену.
Сбой в работе Института развития образования (ИРРО) Свердловской области привел к потере результатов пробных экзаменов ЕГЭ по русскому языку и профильной математике. В феврале 2017 года ученикам 11 классов ряда школ Екатеринбурга и Свердловской области выдали бланки с разными штрихкодами. В результате обезличенные результаты сумели проверить, но не смогли идентифицировать с конкретным учеником, сообщил «АиФ-Урал» один из читателей.
Проблема с пробным экзаменом, написанным еще в конце февраля 2017 года произошла, в частности лицее № 159, где ученики 11-х классов буквально потеряли результаты. «Ничего страшного, конечно, однако пробный экзамен по русскому языку должен был показать слабые места и помочь лучше подготовиться к летнему экзамену», — сообщил собеседник. Он также напомнил, что похожая ситуация в лицее была летом 2015 года, когда девятиклассники получили неправильное задание по русскому языку и вынуждены были переписывать тест по обязательной аттестации.
Как отмечает 66.ru, эта проблема коснулась как одиннадцатиклассников, так и девятиклассников нескольких школ Екатеринбурга: лицея №110, гимназий №5, №39, лицея №88 и ряда других школ. Известно также, что проблема была и за пределами Екатеринбурга, поскольку в упомянутый 159-й лицей не пришли результаты для проверки из других школ, как это было раньше.
В Институте развития образования Свердловской области, который ответственен за проведение итоговых аттестаций школьников на Среднем Урале, дать оперативный комментарий отказались. Что интересно, сайт ИРРО либо недоступен, либо открывается с большим трудом. Руководит Оксана Гредина, являющаяся супругой бывшего премьер-министра Свердловской области правительства губернатора Александра Мишарина.
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