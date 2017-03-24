Тагильчан приглашают присоединиться к акции «Час Земли»
24.03.2017 | Новости | 3 комментария|
Международная акция «Час Земли» ежегодно проводится в последнюю субботу марта в разных странах мира. В рамках акции частных лиц, организации, муниципальные образования, коммерческие учреждения призывают на один час выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы, чтобы привлечь внимание человечества к проблемам окружающей среды, изменения климата и рационального природопользования.
Жителей и гостей города Нижний Тагил также приглашают присоединиться к акции «Час Земли». 25 марта с 20-30 до 21-30 необходимо выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час.
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