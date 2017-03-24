В Госдуме рассмотрят вопрос об увеличении призывного возраста до 35 лет осенью

| 24.03.2017 | Новости | 4 комментария

Комитет Госдумы по обороне обсудит инициативу об увеличении призывного возраста до 30—35 лет осенью. Об этом сообщил глава комитета Владимир Шаманов.

«Мы все знаем, что согласно принятым законодательным актам существующая возрастная норма составляет 27 лет. Некоторые депутаты, члены комитета, высказались в том смысле, что, как показывает практика, эта норма действует не совсем эффективно в деле борьбы с уклонением от военной службы», — цитирует его ТАСС.

Шаманов отметил, что инициатива о повышении призывного возраста «с учётом высказанных накануне мнений будет обсуждаться комитетом» в осеннюю сессию.

Ранее Шаманов сообщил, что в комитете Госдумы обсуждают возможность изменения законодательства и увеличения предельного возраста для призыва в армию.

© russian.rt.com

Комментариев: 4
  1. нафаня Ответить

    ой бяда бядааааа )) вот кто-то попал, и денег уже ввалил и отмазалсся, протянул до 27 лет, а тут такая засада.

  2. biolog Ответить

    мда… в 27 еле бегают, а они хотят мужиков в 35 заставить кросс бежать(( перемрут

  3. нафаня Ответить

    Перемрут не только лишь все

  4. нафаня Ответить

    Забыл сказать. Это кстати Путин виноват.

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