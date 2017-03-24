Нижний Тагил стал лидером по вакцинации от гриппа среди крупнейших городов
Глава города Сергей Носов провел совет по реализации мероприятий, направленных на охрану здоровья граждан на территории Нижнего Тагила. В нем приняли участие заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова, руководители лечебных учреждений города, представители Роспотребнадзора и профильных управлений, сообщает пресс-служба Администрации города.
Руководитель территориального отдела Роспотребнадзора рассказал участникам совета об итогах сезона заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в 2016-2017 годах. «В этом сезоне в Нижнем Тагиле привилось от гриппа 185 тысяч тагильчан, что составило 51 процент от общего количества населения, — сказал Юрий Бармин. — Это лучший показатель среди таких крупных городов, как Санкт-Петербург, Челябинск и Екатеринбург». Результатом хорошего межведомственного взаимодействия можно считать и минимальный подъем заболеваемости в пиковый период, когда не пришлось вводить дополнительные ограничительные меры и выводить детей на дополнительные каникулы, как это было в прошлом году. Привитые дети болели в пять раз меньше по сравнению с сезоном 2015-2016 гг.
Среди первоочередных задач, которые предстоит реализовать в части профилактики ОРВИ и гриппа, – сохранение высокого уровня вакцинации.
Вместе с тем, Юрий Бармин обозначил проблему, на которую также стоит обратить внимание – это уровень смертности от внебольничной пневмонии. В Нижнем Тагиле этот показатель выше, чем средний по области, что является поводом задуматься, почему так происходит. По статистике Роспотребнадзора, в этой группе риска находятся тагильчане старше 60 лет. «С этим вопросом необходимо разобраться и понять, почему пожилые люди, чаще всего пенсионеры, обращаются за помощью в лечебные учреждения слишком поздно», — сказал Глава города.
Елена Чадова высоко оценила работу тагильских врачей, отметив, что Нижний Тагил — один из немногих городов области, где в 2016 году снизилась смертность населения. Также Елена Чадова отметила хорошую работу медиков по профилактике и выявлению туберкулеза и ВИЧ-инфекции. Еще один показатель, который подтверждает профессионализм управленческого персонала, – это отсутствие у больниц кредиторской задолженности, в том время, как в области ее объем составляет 700 млн рублей.
Подводя итог, Глава города предложил тагильским медикам выработать критерии оценки качества обслуживания населения. «Этот вопрос необходимо тщательно проработать и посмотреть, что можно улучшить в больницах, поликлиниках и других лечебных учреждениях в интересах людей. – Об этом совсем недавно говорил президент Российской Федерации», — сказал Сергей Носов.
© ntagil.org
Вовремя