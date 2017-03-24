Выставку RAE перенесут из Нижнего Тагила в подмосковный парк «Патриот»
24.03.2017 | Новости | 5 комментариев|
Площадок, на которые тратятся бюджетные и небюджетные ресурсы, не должно быть много, пояснил глава Минпромторга РФ
Выставка Russian Arms Expo (RAE) будет перенесена из Нижнего Тагила в подмосковный парк «Патриот», сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Мы согласовали такое решение по переносу RAE на территорию «Патриота», — сказал Мантуров.
«Мы не хотим потерять таким образом бренд, но площадок не должно быть много, мы не должны тратить бюджетные и небюджетные ресурсы», — добавил министр.
Выставка Russian Arms Expo проходит в Нижнем Тагиле с 1999 года. В подмосковном парке «Патриот» с 2015 года проводятся военно-технические форумы «Армия».
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Комментариев: 5
ну, ясно.. деньги москве нужнее
ну да. В Москве бюджет годовой равняется 10 годовым бюджетам нашей области. Надо понимать разницу. Они там ночи не спят, всё о России думают.