Корпорация УВЗ отчиталась перед министром обороны о выполнении ГОЗА
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл Единый день военной приёмки продукции и заслушал доклады руководства предприятий оборонно-промышленного комплекса.
О выполнении корпорацией УВЗ очередного этапа заданий ГОЗ отчитался заместитель генерального директора по спецтехнике Вячеслав Халитов. Заместитель генерального директора сообщил, что очередная партия прошедших модернизацию танков Т-72Б3 в количестве 20 единиц принята военным представительством и отгружена в Вооруженные силы РФ.
«Корпорация и впредь будет с высоким качеством и в срок выполнять принятые обязательства перед Министерством обороны РФ рамках Государственного оборонного заказа», — отметил Халитов.
Танк Т-72Б3, разработанный специалистами Уральского КБ транспортного машиностроения (входит в состав УВЗ), принят на вооружение Российской армии приказом Министра обороны РФ. В течение нескольких лет эта модификация серийно выпускается нижнетагильским Уралвагонзаводом в ходе капитального ремонта с модернизацией танков типа Т-72Б и массово поставляется в войска. На этих машинах российские команды ежегодно становятся победителями конкурса армейских международных игр «Танковый биатлон».
Сочетание надёжной защиты, современной всесуточной системы управления огнём, мощного комплекса вооружения, современных средств связи и подвижности, а также большого запаса хода позволяет говорить о Т-72Б3 как о боевой машине, способной эффективно противостоять лучшим мировым образцам основных боевых танков.
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А где же Армата которую уже должны были поставлять в ВС РФ? Опять сроки подвинули? Фанеру не подвезли?