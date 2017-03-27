Изменился порядок выдачи и замены водительских прав
Правительство внесло изменения в порядок выдачи и замены водительских прав, сообщает пресс-служба кабинета министров в понедельник, 27 марта.
Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Оно наделяет многофункциональные центры полномочиями по выдаче водительских удостоверений.
«Многофункциональные центры наделены полномочиями по выдаче поступивших из подразделений Госавтоинспекции водительских удостоверений взамен ранее выданных», — говорится в документе.
Постановление также уточняет процедуру замены обмена иностранного национального водительского удостоверения на российское.
Изменения затронули и замену прав до истечения срока их действия. Теперь получить водительское удостоверение сроком на 10 лет можно в любой момент.
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