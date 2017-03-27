Изменился порядок выдачи и замены водительских прав

| 27.03.2017 | Новости | 1 комментарий

Правительство внесло изменения в порядок выдачи и замены водительских прав, сообщает пресс-служба кабинета министров в понедельник, 27 марта.

Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Оно наделяет многофункциональные центры полномочиями по выдаче водительских удостоверений.

«Многофункциональные центры наделены полномочиями по выдаче поступивших из подразделений Госавтоинспекции водительских удостоверений взамен ранее выданных», — говорится в документе.

Постановление также уточняет процедуру замены обмена иностранного национального водительского удостоверения на российское.
Изменения затронули и замену прав до истечения срока их действия. Теперь получить водительское удостоверение сроком на 10 лет можно в любой момент.

© dp.ru

Есть комментарии
  1. нафаня Ответить

    последнее предложение любопытно

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *