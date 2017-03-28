Сотрудникам УВЗ впервые за четыре года выплатят 13-ю зарплату
Уралвагонзаводцев, проработавших на предприятии более одного года, поощрили за отличную работу в 2016 году. Как отметили в пресс-службе УВЗ, выплата так называемой тринадцатой зарплаты производится впервые с 2013 года.
На предприятии отметили, что на размер «выслуги» напрямую будет влиять непрерывный производственный стаж, отсутствие нарушений трудовой дисциплины и внутреннего распорядка Уралвагонзавода. Наибольшую сумму получат сотрудники, которые отдали предприятию более 15 лет.
2016 год для головного предприятия корпорации «УВЗ» стал одним из самых успешных. По экономическим показателям нижнетагильский Уралвагонзавод вышел на уровень рекордного 2012-го. Было изготовлено товарной продукции на сумму более 101 млрд рублей, что на 23,7% больше, чем в 2015-м. Освоено производство шести новых изделий подвижного состава. Досрочно и в полном объеме был выполнен государственный оборонный заказ.
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Я смотрю режим лютует! До чего Путин страну довёл…
Да объемы большие, но вообще-то завод в минус сработал. В очень большой минус. И да, довел. Сколько предприятий закрыто, на каком уровне сейчас безработица, какова минималка?, сколько средняя з/п и еще много чего. Медицина, образование, наука, с/х, машиностроение.