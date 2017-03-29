На УВЗ выбрали нового председателя совета молодых специалистов
На Уралвагонзаводе избран новый председатель совета молодых специалистов, сообщает пресс-служба предприятия. Им стал инженер-технолог технологического института Андрей Пестов. Он сменил на этом посту Владимира Васькова, который возглавлял совет с 2009 года. Кроме того, утвержден новый состав совета молодых специалистов, который будет осуществлять свою деятельность до 2019 года.
Отчетно-выборное собрание совета молодых специалистов состоялось во Дворце культуры имени И.В. Окунева. В ходе встречи также был представлен отчет о работе совета за 2014-2016 годы.
На сегодняшний день в совете молодых специалистов Уралвагонзавода 142 человека. Одним из важнейших направлений работы совета является организация стажировки принятых на предприятие выпускников. За отчетный период стажировку и обучение в «Школе молодых специалистов» прошли 109 человек. С целью привлечения молодых специалистов к решению наиболее актуальных вопросов производства, экономики, техперевооружения проведено две научно-практические конференции. В 2016 году в конкурсах профмастерства участвовало 96 человек. Звание «Лауреат премии генерального директора» за 2014-2016 годы присвоено 25 молодым специалистам.
О важности работы и вовлечения молодых специалистов в научно-техническую деятельность предприятия говорили начальник отдела кадров Андрей Копытов и заместитель главного инженера по технологии и развитию производства Ярослав Рыдлевский. Начальник отдела обучения персонала Светлана Климан отметила, что ежегодные инвестиции в профессиональное обучение молодых кадров Уралвагонзавода постоянно увеличиваются. В 2016 году они составили 44,8 млн рублей.
За большой вклад в решение производственных проблем, повышение качества и конкурентоспособности продукции предприятия девять молодых специалистов Уралвагонзавода были удостоены почетного корпоративного звания «Лауреат премии генерального директора».
По окончании мероприятия состоялось первое заседание вновь избранного совета. Следующая отчетно-выборная конференция совета молодых специалистов пройдет в марте 2019 года.
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На Уралвагонзаводе избран новый председатель совета молодых специалистов
а старого погнали ссаными тряпками? ))))