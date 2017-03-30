В летний период планируется оздоровить 28 525 тагильских школьников
Глава города Сергей Носов провел совещание по вопросу подготовки к летней оздоровительной кампании. На нем были озвучены целевые показатели охвата детей отдыхом и оздоровлением, сообщает пресс-служба Администрации города.
С 20 апреля по 4 мая в Нижнем Тагиле пройдет прием заявок на оздоровление детей во время летней кампании 2017 года. Эту информацию озвучил на совещании в муниципалитете начальник управления образования администрации города Игорь Юрлов. В этом году существуют проблемы с финансированием детского отдыха. Оно сокращено областью на тридцать процентов по сравнению с 2016 годом. Несмотря на это в Нижнем Тагиле цифры целевых показателей охвата оздоровлением школьников выросли.
Если в 2016-м смогли провести с пользой время в загородных лагерях, лагерях дневного пребывания, санаториях и профилакториях, а также приняли участие в различных экскурсиях, походах и выездах на соревнования 26590 юных тагильчан, то в этом году общее количество планируют увеличить до 28525 человек. Уменьшится только с 2090 до 360 число тех, кто отправится в санатории. Количество мест в лагерях дневного пребывания останется на уровне прошлого года, а именно 11 350. А вот в загородных оздоровительных лагерях оно увеличится с 6500 до 6670. Также существенно с 6650 до 10145 вырастет число детей, охваченных другими формами отдыха (экскурсии, соревнования, походы).
На совещании было отмечено, что сумма финансирования летней оздоровительной кампании из местного бюджета увеличена на десять процентов. К тому же средняя цена в Нижнем Тагиле за путевку в загородный оздоровительный лагерь остается одной из самых низких в области. Если в Каменск-Уральском она, по словам специалистов, составляет 4,5 тыс. рублей, в Екатеринбурге – 6 319 рублей, то в нашем городе работникам бюджетной сферы она обойдется в две тысячи, а для детей сотрудников коммерческих предприятий ее стоимость будет около четырех тысяч рублей.
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в загородных лагерях — звучит как-то не очень. Были же пионерские лагеря, лучше звучало. Хотя хз. Кому как наверно.