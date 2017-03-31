Электронную очередь внедрили в 12 почтовых отделениях Нижнего Тагила
«Почта России» внедрила 12 систем электронной очереди в различных почтовых отделениях Нижнего Тагила. Как сообщили в пресс-службе ведомства, для установки были выбраны отделения с наиболее интенсивным трафиком, имеющие более трех операционных окон. Монтаж оборудования производился с 23 по 27 марта. В итоге первыми в городе новшество начали осваивать в почтовых отделениях по адресам: Первомайская,52, Ленина 23/40, Фрунзе 19, Попова 14а, Окунева 9, Лебяжинская 21, Окунева 34, Строителей 1-а, Циолковского 16, Пархоменко 130/39, Ильича 33, Вагоностроителей 70а.
Внедрение систем электронных очередей позволит сократить время обслуживания населения и контролировать работу операторов. Ежедневно крупные отделения связи в городе посещают до четырехсот человек. Тагильчане приходят, чтобы отправить корреспонденцию, оплатить коммунальные услуги и штрафы, оформить подписку – всего Почта России оказывает более 200 услуг.
Оборудование и программное обеспечение электронных очередей полностью отечественного производства. Принцип работы системы прост: клиент, придя в почтовое отделение, на экране терминала выбирает необходимую услугу и получает талон с персональным номером. После дожидается приглашения к операционному окну. Как только очередь подойдет, на экране электронного табло высветится указанный в талоне номер. Анализ работы первых установленных систем показал, что среднее время ожидания в очереди составило около 5,5 минут. Самые востребованные услуги – получение и отправка письменной корреспонденции, мелких пакетов и посылок.
В целом по стране в 2016 году Почта России внедрила 150 электронных очередей. В этом году будет установлено еще 1350 систем.
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до чего дошёл прогресс… даже до Почты России дошёл…
пипец, чо…
знаете, как себе работу можно сократить, если она подвязана на э-очередь? повытащить «лишних» 20-30 штук, изобразив посетителя, а потом закрыть на час пораньше под предлогом, что талоны кончились…
не прокатит такое сейчас ))
да ты чо? вот сбербанковские тетки-то не знали…..
они там ваще ничо не знают