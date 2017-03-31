ДТП на трассе под Нижним Тагилом

| 31.03.2017 | Новости | 4 комментария

На 21 км  а/д «Н.Павловск-Алапаевск» водитель автомобиля «Лада 217230 Priora» мужчина (1991 г.р.), следуя по а/д «Н.Павловск-Алапаевск» со стороны г. Н.Тагил в сторону с. Петрокаменское, совершая маневр обгона, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с а/м «Мазда 6» под управлением мужчины (1985 г.р.), двигающегося во встречном направлении.

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В результате столкновения водители и пассажиры обеих автомашин получили травмы.

По предварительным данным травмы получили:

1) Водитель а/м «Лада 217230 Priora», мужчина (1991 г.р.),

 госпитализирован в ЦГБ №3 с диагнозом: СГМ, ЗЧМТ, перелом левого надколенника.

2) Пассажир а/м «Лада 217230 Priora», женщина (1990 г.р.),  скончалась на месте ДТП до приезда СМП.

3) Пассажир а/м «Мазда 6», женщина (1990 г.р.), госпитализирована в ЦГБ №1 с диагнозом: закрытый перелом шейного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки.

4) Ребенок-пассажир а/м «Мазда 6», мальчик (6 лет), госпитализирован в ЦГБ №1 с диагнозом: тупая травма живота, ушиб поясничного отдела.

На момент дорожно-транспортного происшествия ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве, находился на заднем пассажирском сидении. Также в другой автомашине находился еще один ребенок, который тоже перевозился в детском удерживающем устройстве.  

Госавтоинспекция напоминает о соблюдении Правил дорожного движения, правильном выборе скорости движения. Весенний период характеризуется сложными погодными и метеорологическими условиями, в связи с чем рекомендуем избегать маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения. Также напоминаем о необходимости пользования ремнями безопасности, а при перевозке детей использования детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу детей, при этом наиболее безопасным местом установки детского удерживающего устройства является заднее сидение посередине.

NTGS.RU по информации МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»

Комментариев: 4
  1. biolog Ответить

    успел, да? мало того, свою семью угробил, так еще и на встречке чужую прихватил… КУДА вы, б*, торопитесь?! не одни на дорогах!

  2. нафаня Ответить

    известно куда, на тот свет

    • biolog Ответить

      это без сомнения, но зачем чужих людей тянуть за собой?!

  3. нафаня Ответить

    хз. Скучно наверно в одну каску идиотам

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