ДТП на трассе под Нижним Тагилом
На 21 км а/д «Н.Павловск-Алапаевск» водитель автомобиля «Лада 217230 Priora» мужчина (1991 г.р.), следуя по а/д «Н.Павловск-Алапаевск» со стороны г. Н.Тагил в сторону с. Петрокаменское, совершая маневр обгона, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с а/м «Мазда 6» под управлением мужчины (1985 г.р.), двигающегося во встречном направлении.
В результате столкновения водители и пассажиры обеих автомашин получили травмы.
По предварительным данным травмы получили:
1) Водитель а/м «Лада 217230 Priora», мужчина (1991 г.р.),
госпитализирован в ЦГБ №3 с диагнозом: СГМ, ЗЧМТ, перелом левого надколенника.
2) Пассажир а/м «Лада 217230 Priora», женщина (1990 г.р.), скончалась на месте ДТП до приезда СМП.
3) Пассажир а/м «Мазда 6», женщина (1990 г.р.), госпитализирована в ЦГБ №1 с диагнозом: закрытый перелом шейного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки.
4) Ребенок-пассажир а/м «Мазда 6», мальчик (6 лет), госпитализирован в ЦГБ №1 с диагнозом: тупая травма живота, ушиб поясничного отдела.
На момент дорожно-транспортного происшествия ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве, находился на заднем пассажирском сидении. Также в другой автомашине находился еще один ребенок, который тоже перевозился в детском удерживающем устройстве.
Госавтоинспекция напоминает о соблюдении Правил дорожного движения, правильном выборе скорости движения. Весенний период характеризуется сложными погодными и метеорологическими условиями, в связи с чем рекомендуем избегать маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения. Также напоминаем о необходимости пользования ремнями безопасности, а при перевозке детей использования детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу детей, при этом наиболее безопасным местом установки детского удерживающего устройства является заднее сидение посередине.
NTGS.RU по информации МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»
успел, да? мало того, свою семью угробил, так еще и на встречке чужую прихватил… КУДА вы, б*, торопитесь?! не одни на дорогах!
известно куда, на тот свет
это без сомнения, но зачем чужих людей тянуть за собой?!
хз. Скучно наверно в одну каску идиотам