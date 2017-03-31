Нижнему Тагилу пришла заявка на проведение в городе гей-парада
Необычное обращение поступило в мэрию Нижнего Тагила. Гей-парад и митинг в поддержку ЛГБТ-сообщества предлагают провести в Нижнем Тагиле во вторник 11 апреля в центральной части города — в Пионерском сквера, на Комсомольской площади.
Примечательно, что с такой инициативой выступили не местные активисты: три обращения поступили в администрацию города из Москвы, Кемерово и Верхней Пышмы.
Муниципалитет в определенные законом сроки должен рассмотреть данное обращение и дать свой ответ.
Насколько интересно данное событие для жителей Нижнего Тагила? Собеседники предполагают, что для города, в котором большая часть населения работает на промышленных предприятиях, проведение подобных акций неактуально. Кроме того, считают специалисты, в Нижнем Тагиле, окруженном несколькими колониями, проблематично организовать достаточную защищенность митингующих от тех, кто является ярыми противниками ЛГТБ-сообщества.
Напомним, в октябре 2016 года в Екатеринбурге активисты также предлагали провести гей-парад. Свердловские власти запретили проведение этого события, чтобы не допустить пропаганду гомосексуализма, поскольку на мероприятии могли оказаться несовершеннолетние.
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Если кнчн это не чья-то дикая шутка, то вот и до нас «цивилизация» докатилась. Теперь и нам придётся отбиваться от «западных ценнсотей» как и другим городам.
не шутка! Россию качают, раз с проект окраины провалился. Заметь, то опять из центра кто-то указание дал, а в Тагиле п не нашлось, вот и подали одновременно из 3 других мест, дабы не забыть охватить все города России. имхо
@в центральной части города — в Пионерском сквера, на Комсомольской площади@.
LOL в уголке Октябрят?
да не будет ничего Смех один.