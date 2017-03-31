Нижнему Тагилу пришла заявка на проведение в городе гей-парада

| 31.03.2017 | Новости | 4 комментария

Необычное обращение поступило в мэрию Нижнего Тагила. Гей-парад и митинг в поддержку ЛГБТ-сообщества предлагают провести в Нижнем Тагиле во вторник 11 апреля в центральной части города — в Пионерском сквера, на Комсомольской площади.

Примечательно, что с такой инициативой выступили не местные активисты: три обращения поступили в администрацию города из Москвы, Кемерово и Верхней Пышмы.

Муниципалитет в определенные законом сроки должен рассмотреть данное обращение и дать свой ответ.

Насколько интересно данное событие для жителей Нижнего Тагила? Собеседники предполагают, что для города, в котором большая часть населения работает на промышленных предприятиях, проведение подобных акций неактуально. Кроме того, считают специалисты, в Нижнем Тагиле, окруженном несколькими колониями, проблематично организовать достаточную защищенность митингующих от тех, кто является ярыми противниками ЛГТБ-сообщества.

Напомним, в октябре 2016 года в Екатеринбурге активисты также предлагали провести гей-парад. Свердловские власти запретили проведение этого события, чтобы не допустить пропаганду гомосексуализма, поскольку на мероприятии могли оказаться несовершеннолетние.

© vk.com/ilovent

Комментариев: 4
  1. нафаня Ответить

    Если кнчн это не чья-то дикая шутка, то вот и до нас «цивилизация» докатилась. Теперь и нам придётся отбиваться от «западных ценнсотей» как и другим городам.

    • biolog Ответить

      не шутка! Россию качают, раз с проект окраины провалился. Заметь, то опять из центра кто-то указание дал, а в Тагиле п не нашлось, вот и подали одновременно из 3 других мест, дабы не забыть охватить все города России. имхо

  2. biolog Ответить

    @в центральной части города — в Пионерском сквера, на Комсомольской площади@.

    LOL в уголке Октябрят?

  3. нафаня Ответить

    да не будет ничего :) Смех один.

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