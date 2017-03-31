Жители Нижнего Тагила выйдут на митинг против переноса RAE в Подмосковье: сохранить выставку на Среднем Урале просят Путина
Митинг предварительно запланирован на 15 апреля на площади около кинотеатра «Современник». В ближайшее время заявка на проведение акции будет направлена в администрацию города. Кроме того, подписи под обращением будут собирать по улицам города и на предприятиях.
RAE проходит в Нижнем Тагиле с 1999 года и давно стала визитной карточкой города. Поэтому для тагильчан, работников полигона известие о переносе выставки на другую площадку стало шоком. Потеря RAE отразится на экономике, инвестиционной привлекательности и имиджа Нижнего Тагила. В инфраструктуру выставки были вложены определенные денежные средства, сложился опыт проведения выставки международного уровня. Кроме того, технические условия, созданные на полигоне, максимально соответствуют требованиям для демонстрации техники в условиях, приближенных к боевым. Также на Урале немало предприятий оборонного профиля, поэтому гораздо логичнее демонстрировать их продукцию здесь, на Урале, а не на подмосковном площадке. И, конечно, выставка была огромным уроком патриотического воспитания уральской молодежи, стимулом жить и работать в Нижнем Тагиле. После таких решений нет доверия Правительству РФ в желании развивать регионы.
NTGS.RU
ЭТо кнчн ни на что не повлияет. Но подписал.
Вот, чтоб на это время другие «митинги» даже не просились, а то чревато…