Уральцы просят Путина вернуть RAE на Урал. Чиновники выжидают
Подписи за возвращение выставки вооружений, которую называют стимулом жить и работать в Тагиле, собирают в интернете, на заводах и на улицах.
На Среднем Урал набирает силу общественная кампания за возвращение международной выставки вооружений Russia Arms Expo. Центром стихийного общественного движения стал Нижний Тагил, сообщили «АиФ-Урал» в оргкомитете по сбору подписей. Город, полагают там, больше всего потерял от недавнего решения перенести выставку в Подмосковье.
Во вторник, 4 апреля, в городском «Центре общественных инициатив» (ул. Карла Маркса, 65) в 11:00 начнется брифинг, где объявят о начале сбора подписей под соответствующим обращением к президенту. Послезавтра, 5 апреля, на Театральной площади состоится первый из целой серии запланированных пикетов (другие назначены на 7 и 12 числа). А в следующую субботу, 15 апреля, на площади у кинотеатра «Современник» в 14:00 должен начаться масштабный митинг.
«Просьб к президенту у нас три. Первая – это дать оценку действиям Мантурова (глава Минпромторга России Денис Мантуров, объявивший о переносе Russia Arms Expo. – прим. ред). Вторая – повлиять на правительство, чтобы в этом году выставка все-таки состоялась у нас, в Нижнем Тагиле. И третья – проводить ее здесь и в будущем – в 2019, 2021, 2023 годах. Иначе мы боимся за развитие, за само существование города. Боимся, что про нас все забудут, никому мы будем не нужны. Ведь на сегодня выставка, по сути, единственный драйвер для развития экономики города», – рассказывает инициатор проведения митингов, автор проекта «Танкопедия» Алексей Хлопотов.
Кроме того, подписи под обращением планируется собирать на промышленных предприятия и просто на улицах города.
Обращение к президенту Владимиру Путину готовят и в Общественной палате Свердловской области. А в интернете сбор подписей идет уже сейчас.
На момент написания новости свои подписи под петицией в адрес Минобороны РФ, Минпромторга РФ и вице-премьера России Дмитрия Рогозина поставили уже более 950 человек.
«RAE проходит в Нижнем Тагиле с 1999 года и давно стала визитной карточкой города. Поэтому для тагильчан, работников полигона известие о переносе выставки на другую площадку стало шоком. Потеря RAE отразится на экономике, инвестиционной привлекательности и имиджа Нижнего Тагила. …Выставка была огромным уроком патриотического воспитания уральской молодежи, стимулом жить и работать в Нижнем Тагиле. После таких решений нет доверия Правительству РФ в желании развивать регионы», – говорится в тексте петиции.
За сохранение выставки на Урале высказались также и известные свердловчане. К примеру, экс-губернатор области Эдуард Россель, для которого известие о переносе выставки стало настоящим «ударом в сердце». При этом нужно отметить, что большинство официальных лиц к возможности сохранения выставки в Нижнем Тагиле относятся довольно скептически – «раз решение уже принято наверху».
Напомним, уральскую выставку, которая с 1999 года бессменно проходила под Нижним Тагилом, решено перенести в Кубинку (Московская область). Там в выставочном центре «Патриот» проходит крупный Международный военно-технический форум «Армия». Именно он сегодня считается главной российской выставкой вооружений.
«Определенные сложности появились, когда стал активно развиваться столичный парк «Патриот». Какое-то время думали, что форум «Армия» будет проходить один раз в два года –как, например, Петербургский международный военно-морской салон. Когда узнали, что форум запланирован и на 2017 год, стало понятно, что у будущего Russia Arms Expo серьезные проблемы», – рассказывает глава Нижнего Тагила Сергей Носов.
Окончательно о предстоящем переносе стало известно в пятницу, 24 марта. Об этом упомянул глава Минпромторга России Денис Мантуров. Решение это, по его словам, приняли, чтобы оптимизировать финансы и логистику этих двух во многом схожих мероприятий.
Хотя слухи о переносе выставки ходили уже много лет, для простых свердловчан эта новость стала настоящим шоком. Да и не только для них – в день заявления руководителя Минпромторга на официальном сайте RAE еще вовсю шла регистрация участников. Сегодня портал уже недоступен.
Окончательное решение о переносе выставки связывают с изменениями на «Уралвагонзаводе», который все годы был главным устроителем Russia Arms Expo. Последними камнями, перевесившим чашу весов, называют решение об уходе Олега Сиенко, считавшегося близким к президенту Путину, с поста генерального директора и передачей УВЗ «Ростеху».
Справка
Первая выставка вооружений под Нижним Тагилом состоялась в 1999 году. Проходила раз в два года. Ее особенностью была масштабная демонстрации вооружений и военной техники в действии. В разные годы на выставку приезжали президент Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев, вице-премьер Дмитрий Рогозин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Последняя выставка в 2015 году вошла в пятерку главных военных салонов мира. Ее посетило более 46,5 тыс. человек, были представлены 250 российских и зарубежных компаний, приехали делегации из 65 стран. Последними крупными «трофеями» выставки стали контракт с Индией на поставку запчастей для танков Т-72 и партии БТР-82А в Белоруссию. Следующая Russia Arms Expo-2017 должна была пройти с 6 по 9 сентября 2017 года.
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