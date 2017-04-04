Итоги Всероссийских соревнований по велоспорту-трек «Индея-Спринт» — 2017
На Омском велотреке прошли Всероссийские соревнования «Индея-Спринт» — 2017. Побороться за звание победителей в групповых, парных и одиночных дисциплинах собрались спортсмены из Омской, Новосибирской, Тюменской, Кемеровской, Челябинской и Свердловской областей. Это, практически, большинство регионов, которые представляют Урал и Сибирь.
Велосипедисты ДЮСШ № 4 г. Нижний Тагил в составе сборной команды Свердловской области в очередной раз показали свой высокий уровень подготовки, неоднократно поднимаясь на пьедестал почета в следующих возрастных группах:
Девушки 2003 г.р. и младше:
Групповая гонка «Скретч»: 2 место — Родионова Ксения;
Групповая гонка «Темпо»: 2 место — Родионова Ксения;
Групповая гонка «По очкам 20 кругов»: 3 место — Родионова Ксения
Юноши 2003 г.р. и младше:
Групповая гонка «Скретч»: 1 место — Лаптев Савелий; 2 место — Соломатов Семен
Групповая гонка «Темпо»: 1 место — Лаптев Савелий; 2 место — Соломатов Семен
Групповая гонка «По Очкам 40 кругов»: 1 место — Лаптев Савелий
Групповая гонка «С выбыванием» -2 место — Соломатов Семен
Юноши 2001-2002 г.р.:
Командный спринт: 2 место — Чернов Борис
По словам тренеров, ребята показали высокие результаты благодаря регулярным тренировкам, упорству и соблюдению спортивной дисциплины. На сегодняшний день тренерами определен состав команды спортсменов Свердловской области, которые будут направлены в летний спортивный лагерь «ЛОКОСФИНКС» в г. Санкт-Петербург. Также определен состав юношей 2001-2002 годов рождения, которые будут проходить специальную подготовку к летней спартакиаде 2017 года, и в мае будут представлять Свердловскую область на соревнованиях по велоспорту на треке в Туле.
Теперь ребятам предстоит подготовка к сезону шоссейных стартов. Надеемся, что команда Свердловской области будет также достойно представлять Уральский регион в предстоящем шоссейном сезоне на соревнованиях различного уровня.
Пожелаем им Удачи!
NTGS.RU
)) точно, скоро ж лето, лисапед надо доставать
Как у «настоящего патриота» он конечно же Российский? Не, он Американский, да?