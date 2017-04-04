В Нижнем Тагиле пройдут соревнования по пулевой стрельбе
7-9 апреля 2017 года в г. Нижний Тагил пройдут соревнования по пулевой стрельбе «Кубок городов Урала и Сибири по стрельбе из пневматического пистолета».
Место проведения соревнований:
МБОУ СОШ № 69 (ТИР) Октябрьский проспект, 16а
Начало соревнований все три дня (7,8 и 9 апреля) в 9 часов утра.
Торжественное открытие соревнований 7 апреля в 10:30.
Предварительную заявку на участие подали 14 городов: Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Челябинск, Чусовой, Нежинск, Чебаркуль, Кушва, Миасс, Лесной, Каменск-Уральский, Первоуральск, Арамиль, Нижний Тагил.
Среди участников соревнований именитые спортсмены Урала:
Кулаков Д.А. — (21.11.1982 г. в г. Челябинске) Мастер спорта России международного класса по пулевой стрельбе (Челябинск, ФСО «Динамо»)
Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Занял 23 место в квалификации в стрельбе из пистолета 50м
Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания). Занял 26 место в стрельбе из пневматического пистолета
Призер Кубка Мира
Победитель первенства Мира среди юниоров
Чемпион Европы 2015 года в стрельбе из малокалиберного пистолета в командном зачете
Чемпион Европы 2013 года в стрельбе из стандартного пистолета в командном зачете. Бронзовый призер из малокалиберного пистолета в личном и командном зачетах
Чемпион Европы 2011 года в стрельбе из малокалиберного пистолета в командном зачете. Серебряный призер в стрельбе из стандартного пистолета в командном зачете
Чемпион Европы 2010 года в стрельбе из пневматического пистолета в командном зачете
Чемпион Европы 2009 года в стрельбе из стандартного пистолета в личном зачете
Победитель первенства Европы среди юниоров
Чемпион России 2015 года в стрельбе из пневматического пистолета в личном зачете
Серебряный призер чемпионата России 2013 года в стрельбе из стандартного пистолета в личном зачете, 2014 года в стрельбе из малокалиберного пистолета в личном зачете
Бронзовый призер чемпионата России 2012 и 2016 годы в стрельбе из малокалиберного в личном зачете, 2013 года в стрельбе из пневматического пистолета в личном зачете, 2014 года в стрельбе из стандартного пистолета в личном зачете
Денис Александрович — российский стрелок, участник Олимпийских игр в 2012 и 2016 годы. Мастер спорта России международного класса (пулевая стрельба, пневматический пистолет (ПП) 10 м, стандартный пистолет (СП) 25 м, малокалиберный пистолет (МП) 50 м). воспитанник челябинской СДЮСШОР №10 и областной организации ДОСААФ.
В национальной сборной команде России выступает с 2001 года
Тренер Владимир В. Рыбанин
Денис Олегович Карташов (Челябинск) — мастер спорта РФ, неоднократный победитель и призер первенств России среди юношей и юниоров. Победитель Первенства Европы.
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