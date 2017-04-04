В Нижнем Тагиле пройдут соревнования по пулевой стрельбе

| 04.04.2017 | Новости | Комментариев нет

7-9 апреля 2017 года  в г. Нижний Тагил пройдут соревнования по пулевой стрельбе «Кубок городов Урала и Сибири по стрельбе из пневматического пистолета».

Место проведения соревнований:

МБОУ СОШ № 69 (ТИР) Октябрьский проспект, 16а

Начало соревнований все три дня (7,8 и 9 апреля) в 9 часов утра.

Торжественное открытие соревнований 7 апреля в 10:30.

Предварительную заявку на участие подали 14 городов: Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Челябинск, Чусовой, Нежинск, Чебаркуль, Кушва, Миасс, Лесной, Каменск-Уральский, Первоуральск, Арамиль, Нижний Тагил.

Среди участников соревнований именитые спортсмены Урала:

Кулаков Д.А. — (21.11.1982 г. в г. Челябинске) Мастер спорта России международного класса по пулевой стрельбе (Челябинск, ФСО «Динамо»)

Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Занял 23 место в квалификации в  стрельбе из пистолета 50м

Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания). Занял 26 место в стрельбе из пневматического пистолета

Призер Кубка Мира

Победитель первенства Мира среди юниоров

Чемпион Европы 2015 года в стрельбе из малокалиберного пистолета в командном зачете

Чемпион Европы 2013 года в стрельбе из стандартного пистолета в командном зачете. Бронзовый призер из малокалиберного пистолета в личном и командном зачетах

Чемпион Европы 2011 года в стрельбе из малокалиберного пистолета в командном зачете. Серебряный призер в стрельбе из стандартного пистолета в командном зачете

Чемпион Европы 2010 года в стрельбе из пневматического пистолета в командном зачете

Чемпион Европы 2009 года в стрельбе из стандартного пистолета в личном зачете

Победитель первенства Европы среди юниоров

Чемпион России 2015 года в стрельбе из пневматического пистолета в личном зачете

Серебряный призер чемпионата России 2013 года в стрельбе из стандартного пистолета в личном зачете, 2014 года в стрельбе из малокалиберного пистолета в личном зачете

Бронзовый призер чемпионата России 2012 и 2016 годы в стрельбе из малокалиберного в личном зачете, 2013 года в стрельбе из пневматического пистолета в личном зачете, 2014 года в стрельбе из стандартного пистолета в личном зачете

Денис Александрович — российский стрелок, участник Олимпийских игр в 2012 и 2016 годы. Мастер спорта России международного класса (пулевая стрельба, пневматический пистолет (ПП) 10 м, стандартный пистолет (СП) 25 м, малокалиберный пистолет (МП) 50 м). воспитанник челябинской СДЮСШОР №10 и областной организации ДОСААФ.

В национальной сборной команде России выступает с 2001 года

Тренер Владимир В. Рыбанин

Денис Олегович Карташов (Челябинск) — мастер спорта РФ, неоднократный победитель и призер первенств России среди юношей и юниоров. Победитель Первенства Европы.

NTGS.RU

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