Обзор спортивных событий на 4 апреля 2017 года
В Анапе прошёл X Международный турнир по боксу среди юношей 17 – 18 лет памяти мастера спорта международного класса Николая Павлюкова.
На юг Краснодарского края съехались сильнейшие представители бокса из 14 стран. Спортивный клуб «Спутник» на турнире представлял Дмитрий Фоминых (в/к 91 кг). Соревнования для Дмитрия были пробой сил перед первенством Уральского Федерального округа. В 2017 году пройдёт Летняя Спартакиада учащихся – главный всероссийский старт для юношей — и получить право выступить в нем имеют победители в Федеральных округах. Поэтому соревнования в Анапе прошли в тестовом режиме. Выиграв, за явным преимуществом, первый бой, Дмитрий во втором поединке в равной борьбе уступил сопернику и занял третье место, что позволило ему войти в основной состав сборной России среди юношей 17 – 18 лет. Фактически с ринга Фоминых отправился в г. Нягань, побороться за звание лучшего в Уральского регионе.
Более 60 юных боксеров из Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей и ХМАО-Югра начали состязания за первенство в Уральском Федеральном округе.
К финальной встрече наш спортсмен подошел явным лидером. Юный представитель «Спутника» Дмитрий Фоминых вышел в Финал Летней Спартакиады учащихся.
— Выступления воспитанника оцениваю на четверку, — комментирует участие в соревнованиях подопечного Заслуженный тренер России Александр Малышев, — сейчас в сборную России входят четыре спортсмена, среди них и Дмитрий. Они все равные, но у тагильского спортсмена есть все шансы стать первым номером, несмотря на то, что среди четверых он самый молодой.
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1 и 2 апреля, в Екатеринбурге, состоялся Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа по тхэквондо ГТФ, в рамках которого прошёл Фестиваль цветных поясов, с участием тхэквондистов СДЮСШОР «Уралец».
Спортсмены показали следующие результаты:
«Туль»
Дырнова Татьяна — 1 место
Лезов Дмитрий — 1 место
Дырнов Александр — 3 место
«Спарринг»
Лезов Дмитрий, вк до 35 кг, 12-14 лет — 1 место
Дырнов Александр, вк до 40, 10-11 лет — 3 место
Камаев Михаил, вк до 46 кг, 12-14 лет — 1 место
Дырнова Татьяна, вк до 52, 12-14 лет — 1 место.
Подготовил спортсменов Морозов Владимир Александрович.
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На базе Городской станции юных туристов «Полюс» прошёл Чемпионат Свердловской области по гребному слалому. На трассу вышло более ста экипажей из Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Результаты соревнований:
К-1м
Камешков Владимир — 1 место
Легин Денис — 2 место
Малышев Максим — 3 место
С-1м
Максимов Виталий — 1 место
Бояркин Данил — 2 место
Снегирев Юрий — 3 место
К-1ж
Ассанова Софья — 1 место
Соколова Вероника — 2 место
Соловьева Марина — 3 место
С-1ж
Соколова Вероника — 1 место
Ассанова Софья — 2 место
Соловьева Марина — 3 место
С-2
Снегирев Юрий/Максимов Виталий — 1 место
Базин Кирилл/Банков Антон — 2 место
Гвоздев Олег/Гоголев Дмитрий — 3 место.
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В Перми прошёл III межрегиональный турнир по футболу, среди команд 2002 г.р., «Кубок спортивного комплекса имени В.П. Сухарева.
За победу в турнире боролись восемь команд:
Группа А:
«СДЮСШОР», Пермь
«Юность», Екатеринбург
СДЮСШОР «ОКТАН», Пермь
СДЮСШОР «Уралец», Нижний Тагил
Группа Б:
«Амкар», Пермь
«Урал», Екатеринбург
«Зенит», Ижевск
«Тобол», Курган.
В групповом этапе турнира тагильская команда заняла первое место, одержав победы в трёх матчах. Матчи за выход в финал получились упорными, победитель определялся в серии пенальти. В итоге тагильчане, команда «Уралец» одерживает уверенную победу со счётом 3:0 над командой из Перми и становится бронзовым призёром Кубка! Поздравляем команду с медалями и желаем дальнейших побед! Тренерский состав: Пешков Алексей Николаевич, Глушенков Виктор Васильевич.
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Тагильские самбисты вернулись из Екатеринбурга с Первенства Свердловской области по борьбе самбо среди юноше 2001-2002 г.р. В актива тагильчан пять медалей. Победителем стала Шлимакова Ксения, серебро у Паньшина Данила и Абросимовой Алёны. Бронзовые медали завоевали Кузнецов Арсений и Касинцев Данил. Тренируются призёры в МДЮСШ № 2 под руководством тренеров-преподавателей С.А. Сенченко и А.И. Алдушина.
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