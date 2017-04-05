Полицейские Нижнего Тагила раскрыли кражи, совершенные в магазинах одежды
В полиции Нижнего Тагила расследуются уголовные дела, возбужденные по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В середине октября прошлого года из магазина одежды, расположенного в центральной части Нижнего Тагила, были похищены вещи на сумму более 13 тысяч рублей. Подобная кража была совершена в конце февраля 2017 года в магазине спортивной одежды в одном их торговых центров по проспекту Ленина. Здесь был похищен товар на сумму более 7 тысяч рублей.
При глубоком анализе записей с камер видеонаблюдения, которыми оборудованы торговые точки, полицейские выяснили, что к обеим кражам причастны одни и те же молодые люди.
Накануне у сотрудников уголовного розыска отдела полиции № 16 появилась оперативная информация о задержании сотрудниками ГИБДД в городе Пермь автомашины службы такси, в салоне которой оказалось большое количество новой одежды с бирками. Двое пассажиров, перевозивших товар, не смогли пояснить его происхождение, и были доставлены для проверки в местный отдел полиции.
По словам следователям следственного отдела № 1 капитана юстиции Артема Рожникова, сыщики Нижнего Тагила выехали в Пермь, где в ходе проверки подтвердилась причастность задержанных молодых людей к кражам, совершенным в Нижнем Тагиле.
Они признались оперативникам, как совершали кражи. Злоумышленники заходили в магазин с квадратной сумкой, заранее подготовленной для того, чтобы противокражные системы в магазине не срабатывали. По словам задержанных, о таком способе краж они прочитали в сети Интернет. В помещении торгового зала набирали много одежды, с которой шли в примерочную. Чтобы отвлечь внимание от набитой одеждой сумки, часть вещей они возвращали продавцам. Затем злоумышленники садились в машину такси, которая была заказана заранее, и уезжали.
Задержанными оказались 27 – летние неработающие, ранее судимые за имущественные преступления молодые люди. Один из них – житель города Ивдель, второй – коренной житель Екатеринбурга. Они подозреваются в совершении на территории Перми в 23 подобных эпизодах преступной деятельности
Расследование уголовных дел продолжается.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»