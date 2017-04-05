«В этот день…». Нижний Тагил.
05.04.2017 | Новости | 1 комментарий|
В этот день 5 апреля 1927 года
90 лет назад улица Максимилиановская переименована в улицу Фрунзе; улица Новый Тракт — в улицу Красноармейская.
Протокол заседания комиссии по переименованию улиц города Нижний Тагил от 5 апреля 1927 года (НТГИА. Ф.70. Оп.2. Д.42. Лл.68-68об).
80 лет назад в Нижнем Тагиле открылся городской Дом пионеров (ныне МБУ ДО Городской Дворец детского и юношеского творчества по адресу: улица Красногвардейская, 15).
Статья «Открылся дом пионеров». («Тагильский рабочий». — 1937 г. – 8 апреля (№ 80). — С. 4.)
NTGS.RU по информации Муниципальное казенное учреждение «Нижнетагильский городской исторический архив»
Есть комментарии
90 лет назад улица Максимилиановская переименована в улицу Фрунзе; улица Новый Тракт — в улицу Красноармейская.
во, теперь я знаю как её раньше звали