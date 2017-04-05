«В этот день…». Нижний Тагил.

| 05.04.2017 | Новости | 1 комментарий

В этот день 5 апреля 1927 года
 
90 лет назад улица Максимилиановская переименована в улицу Фрунзе; улица Новый Тракт — в улицу Красноармейская.

Протокол заседания комиссии по переименованию улиц города Нижний Тагил от 5 апреля 1927 года (НТГИА. Ф.70. Оп.2. Д.42. Лл.68-68об).

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80 лет назад в Нижнем Тагиле открылся городской Дом пионеров (ныне МБУ ДО Городской Дворец детского и юношеского творчества по адресу: улица Красногвардейская, 15).

Статья «Открылся дом пионеров». («Тагильский рабочий». — 1937 г. – 8 апреля (№ 80). — С. 4.)

NTGS.RU по информации Муниципальное казенное учреждение «Нижнетагильский городской исторический архив»

Есть комментарии
  1. нафаня Ответить

    90 лет назад улица Максимилиановская переименована в улицу Фрунзе; улица Новый Тракт — в улицу Красноармейская.

    во, теперь я знаю как её раньше звали :)

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