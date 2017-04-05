Розыск очевидцев ДТП
05.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
30 марта 2017 года около 16.40 в районе 21 километра автодороги село Николо-Павловское — г. Алапаевск, произошло столкновение двух транспортных средств автомобиля ЛАДА Приора и МАЗДА 6.
В результате дорожно-транспортного происшествия водители и пассажиры транспортных средств получили травмы. 27- летняя пассажирка автомобиля ЛАДА Приора от полученных травм скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия.
Следственное управления города Нижний Тагил обращается с просьбой к очевидцам ДТП, обратиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса
д. 49, кабинет 31 или по телефону – 97-66-47, 97-66-88.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»