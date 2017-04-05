Тагильская колония №13 участвует в московской выставке «ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки»
Учреждения ГУФСИН России по Свердловской области стали участниками XIII-ого Всероссийского форума-выставка «ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки», который проходит в г. Москва на ВДНХ с 5 по 7 апреля 2017 года.
Свою продукцию: различные образцы корпусной, офисной мебели, а также сувениры представили ИК-10 (г. Екатеринбург) и ИК-13
(г. Нижний Тагил).
Только в прошлом году колонии ГУФСИН представили свою продукцию на 15 выставках-ярмарках, заработав миллионы рублей. В 2016 учреждения ГУФСИН произвели продукции на 1 миллиард 277 миллионов рублей. ГУФСИН производит различную продукцию — это и продукция металлообработки, изделия из дерева, мебель (корпусную, мягкую, плетеную). На 135 миллионов рублей в прошлом году было выпущен сельхозпродукции (мяса, молока (в ГУФСИН 1400 голов крупного рогатого скота. 700 гол.-молочное стадо), овощей, картофеля и т.д.).
В 2016 году были освоены десятки видов новых изделий, в том числе налажено собственное производство бритвенных станков в ИК-10 (станки входят в состав гигиенических пактов для спецконтингента и поставляются для территориальных органов ФСИН России). Трудоустроено 5000 осужденных. Учреждения УИС изготовили по заказу муниципалитетов региона продукции более чем на 115 миллионов рублей — это мебель, белье и др.
Взаимодействуя с малыми и средними предприятиями ГУФСИН производит продукции на 270 миллионов рублей (итоги 2016 г.). Так, в ИК-46 (г. Невьянск) изготавливают изделия на станке с лазерной резкой по дереву на 700 000 рублей. Для Нижнетагильского предприятия в ИК-5 и ЛИУ-51 (обе — г. Нижний Такгил) производят скамьи парковые на общую сумму 1454000 рублей. В ИК-2 (г. Екатеринбург) выполняют заказ малого предприятия на изготовление упаковки сувенирной продукции на сумму 288000 рублей. Также в ИК-2 с 90-годов налажен выпуск оконных стеклопакетов для малого предприятия.
Есть и много других примеров взаимовыгодного сотрудничества.
13-15 апреля екатеринбуржцы и гости города смогут приобрести или заказать продукцию учреждений УИС на VII ежегодной выставке-ярмарке
продукции, производимой учреждениями ГУФСИН России по Свердловской области. Торжественное открытие состоится 13 апреля 2017 года в 11.00 часов в присутствии врип начальника ГУФСИН полковника внутренней службы Сергея Патронова, начальников подведомственных учреждений ГУФСИН и гостей выставки.
На выставочной экспозиции будет представлена продукция, произведенная в исправительных учреждениях: г. Екатеринбурга, г. Ивдель, г. Тавда, п. Сосьва, г. Нижний Тагил, г. Верхотурье, г. Каменск Уральский, г. Краснотурьинск, г. Камышлов, г. Новая Ляля, г. Невьянск.
Учреждения представят образцы изделий из металла, мебели для дачи и дома, продукции деревообработки, строительных материалов, швейной продукции, сувенирной продукция, и многое другое.
Отметим, что в 2016 году за три выставочных дня было продано продукции более чем на 1 миллион 200 тысяч рублей, а выставку посетили тысячи жителей Екатеринбурга и гостей города.
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