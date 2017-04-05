НТМК выпустил новый профилеразмер балки для вагоностроения
НТМК освоил производство нового профилеразмера двутавровой балки для вагоностроения. Первая опытная партия объёмом 300 тонн уже отгружена потребителю.
Балка изготовлена по заказу Уралвагонзавода и имеет нестандартные размеры. Такого профилеразмера нет в российских и зарубежных стандартах.
Новая балка 13С1, для вагоностроения, изготовлена из стали повышенной прочности 12Г2ФД, легированной ванадием и медью, что гарантирует долгий срок службы и устойчивость к нагрузкам в конструкции вагона.
ЦПШБ ЕВРАЗ НТМК ведёт постоянную работу по расширению сортамента выпускаемой продукции — двутавровых балок.
ЕВРАЗ НТМК – лидер российской металлургии по производству двутавровых балок. Его продукция используется на крупнейших стройках, например, при возведении спортивных объектов будущей Всемирной зимней Универсиады — 2019 в Красноярске или масштабного транспортно-пересадочного узла московского метрополитена «Нижегородская улица».
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