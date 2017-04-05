Мастер-класс «Роспись пасхальных пряников» в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
05.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
8 апреля (суббота) в 13.00 приглашаем Вас в Нижнетагильский музей изобразительных искусств на мастер-класс «Роспись пасхальных пряников».
Раньше с Великого четверга каждая хозяйка начинала готовить праздничный пасхальный стол. В том числе – традиционные медовые пряники в виде жаворонков, голубков, яиц, барашков.
Попробуйте и Вы расписать яркий, солнечный и добрый пасхальный пряник на занятии, которое проведёт мастер Анжелика Титова! https://vk.com/id331934425
Стоимость – 350 рублей.
Все необходимые материалы будут предоставлены.
Предварительная запись ОБЯЗАТЕЛЬНА! Количество мест ограничено.
Телефон: 25.26.47
Записаться на мастер-класс также можно на сайте музея в разделе «Запись на экскурсию»
Адрес: Уральская 4
NTGS.RU