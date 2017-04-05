Свет фресок Дионисия – миру. Проект фотохудожника Юрия Холдина
С 7 апреля по 21 мая ждем Вас в Нижнетагильский музей изобразительных искусств на проекте «Свет фресок Дионисия – миру»
Фрески Дионисия в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря – занесены в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, включены в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. Их называют «огромной объёмной иконой, матрицей для будущего России». Но далеко не каждый может увидеть воочию легендарный цикл, да и единичное посещение монастыря, находящегося в Вологодской области, не позволит внимательно рассмотреть и осмыслить фрески.
В основе проекта «Свет фресок Дионисия – миру» – авторские работы фотохудожника и издателя Юрия Холдина из серии «Фрески Ферапонтова монастыря». Идея создания достойного изобразительного материала нового поколения возникла у мастера в 1995 г., когда приехав в Ферапонтово и увидев фрески вживую, он был потрясён несопоставимостью оригинала с опытом полиграфического и копийно-экспозиционного представления его на протяжении всего ХХ века. В течение 1995-2002 гг. Холдин создавал совершенно не имеющий аналогов в истории существования фресок материал, передающий на языке искусства фотографии особенности архитектуры собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, его свето-воздушное пространство со стенописными образами гениального иконописца. Все эти годы работа велась в творческом соавторстве с искусствоведом Екатериной Даниловой, которой принадлежит исследовательская составляющая проекта.
Фотохудожнику удалось создать неповторимый материал — свыше 500 фотографических композиций архитектурного пространства собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. По сути, использовав новую концепцию съемок и показа фресок, Юрий Холдин открыл произведения Дионисия обществу в современном изобразительном формате. Его подход впервые позволил включить зрителя в образный строй целостного восприятия храмового пространства, при определённой освещённости раскрывающегося как «небо на земле».
Фрески Ферапонтова монастыря, принадлежащие кисти великого Дионисия, работавшего здесь с сыновьями – вершинное достижение искусства Золотого века иконописи на Руси второй половины XV века, в них – целая энциклопедия православной культуры времён её наивысшего расцвета. Проект «Свет фресок Дионисия – миру» приоткроет чистоту и величие творчества Дионисия каждому из нас!
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