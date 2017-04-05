Жительница Нижнего Тагила поблагодарила сотрудников полиции, оперативно разыскавших супруга
Нередко жители Нижнего Тагила обращаются к руководству Нижнетагильского гарнизона полиции с просьбой о поощрении сотрудников, профессионально исполняющих свои служебные обязанности.
Накануне в адрес начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова пришло письмо от жительницы Ленинского района Ксении, которая попросила руководителя поощрить сотрудников уголовного розыска отдела полиции № 16 за высокий профессионализм.
23 марта молодая женщина обратилась в полицию с заявлением об исчезновении супруга, который еще 21 марта должен был забрать ее с ребенком от родителей, но так и не приехал, и не появился дома, а телефон его был отключен
Уже на следующий день после обращения Ксении оперативники установили местонахождение пропавшего супруга. Располагая информацией о марке автомашины, на которой передвигается разыскиваемый молодой человек, сотрудники уголовного розыска проверили запись камер наблюдения «Безопасного города», которые зафиксировали транспортное средство под управлением самого владельца на выезде из города. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о появлении этой автомашины на территории Пермского края. Незамедлительно ориентировки с данными человека, находящегося в розыске, оперативники направили в Пермь, где и был обнаружен и задержан 25-летний мужчина живым и здоровым.
Именно это и было самым важным для супруги и всех родных Ильи, за что они искренне поблагодарили сотрудников полиции, принявших активное участие в розыске близкого человека и возвращении его домой.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»