Под Нижним Тагилом трое пациентов психбольницы при побеге покалечили санитарку
В Свердловской области трое пациентов психбольницы, серьезно травмировав 58-летнюю санитарку, сбежали из медучреждения, но были задержаны, сообщило в среду региональное ГУМВД.
По данным управления, инцидент произошел 1 апреля в поселке Черноисточинск около Нижнего Тагила.
«Было установлено, что в числе сбежавших два жителя Алапаевска 1996 и 1978 годов рождения и 24-летний житель Качканара, находившиеся на принудительном лечении, причем младшие — по постановлению суда за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Пострадавшая женщина, получившая серьезные травмы головы, была госпитализирована в нейро-хирургическое отделение 1-й городской больницы», — уточняет ведомство.
По информации ГУМВД, позже беглецов задержали и арестовали. В отношении них возбудили уголовные дела по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «разбой».
По данным местных СМИ, санитарку ударили по голове молотком.
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