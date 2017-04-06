6 апреля – День работника следственных органов
При одной только мысли о профессии следователя многие представляют себе немолодого серьезного мужчину с пронзительным взглядом… Парадокс, но большинство следователей в следственной части нижнетагильской полиции – дамы, причем самых разных возрастов.
Ларису Дьяченко в полицию, можно сказать, привел родной отец. Он работал участковым в Пригородном райотделе, приглядывал за порядком в поселке Висим. Работу свою любил, с должности участкового и ушел на пенсию. Вот и Лариса поступила в школу милиции, окончила ее и, ни минуты не сомневаясь, пришла работать в следствие Пригородного райотдела.
С тех пор прошло больше 20 лет. Лариса Сергеевна — заместитель начальника следственной части следственного управления МУ МВД России «Нижнетагильское». Под ее руководством 28 человек, причем половина из них мужчины.
Хорошо помнит свое самое первое дело – молоденькой выпускнице школы поручили расследовать кражу трактора из Верхней Ослянки. Молодой человек, житель этой же деревни, загулял, перебрал спиртного и решил покататься. Потом трактор бросил, а пока проспался да пришел в себя… техника нашлась, но пришлось тогда поискать виновника.
Сколько с того момента прошло дел через ее руки, уже и не сосчитать. Большинство из них — объемные, из нескольких томов. В приоритете Дьяченко — дела экономической направленности и уголовные, связанные с организованной преступностью. Это сложные направления, а если учесть, что подполковник Дьяченко контролирует все дела, которые находятся в производстве и расследуются следователями следственной части, то объем ее работы кажется безграничным.
Лариса Сергеевна считает, что работа следователя — интересная, хотя и беспокойная. В каждом деле важно дойти до истины, понять, что случилось, кто виноват, почему это произошло, что подтолкнуло человека на преступление. Иногда в ход идет женская интуиция, когда картинка из множества пазлов выстраивается в единое целое. Становится ясно, как и в какой последовательности произошли события. Остается только собрать доказательную базу.
Запомнилось дело, по которому разрабатывали банду налетчиков-воров, специализировавшихся на краже церковной утвари и икон. Молодчики обносили частные дома и церкви поселков Черноисточинск, Висим и Висимо-Уткинск. Это было в 1997 — 1998 годах, тогда удалось доказать около 65 преступных эпизодов. Позже часть икон удалось найти и вернуть владельцам. В роли бандитов выступали молодые жители Черноисточинска. Обворовывали своих же соседей. После суда каждый из них получил реальный срок лишения свободы.
Рабочий день Ларисы Дьяченко заканчивается в восемь-девять часов вечера. Часто приходится вникать в суть человеческих трагедий. Тяжелее всего выезжать на ДТП, в которых пострадали дети. Смерть ребенка – это всегда безумно больно.
Говорят, что в полиции надо отстраняться от своих эмоций. У Ларисы Сергеевны так получается редко.
— Сочувствуешь людям, пытаешься им помочь, причем в равной степени и потерпевшим, и обвиняемым, — признается следователь с более чем 20-летним стажем. — Стараюсь отслеживать приговоры по многим делам, важно знать конечный результат своей работы. Кстати, в последнее время пальму первенства в следственной части удерживают мошенничества в сфере ЖКХ и с банковскими картами. Отдельной категорией стоит сбыт наркотиков. Ситуация – катастрофическая, теперь в роли сбытчиков выступают, в основном, молодые люди. Приобретают наркотик через интернет, распространяют через закладки. Легкие и быстрые деньги оборачиваются для парней реальными сроками лишения сроков от десяти лет.
Дома следователя Дьяченко всегда ждут муж и дети, сын и дочка. Муж, когда-то сам работал в полиции и прекрасно понимает супругу, дети тоже привыкли, что мама часто задерживается на работе. Зато, когда она возвращается, все этому рады. Когда мама рядом, это счастье!
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»