В Свердловской области создадут список добросовестных арендаторов для студентов
УрФУ хочет обезопасить учащихся из области и других регионов
Администрация Уральского федерального университета приняла решение создать список добросовестных арендаторов для студентов. База уже прошла этап тестирования с владельцами квадратных метров и родителями студентов. Теперь опыт вуза готовы перенять и в других регионах нашей страны.
«Мы вынуждены делать эту работу, так как на рынке много мошенников и некомпетентных риелторов. Есть приезжие студенты, которые не хотят жить в общежитии, а ищут отдельную комнату или квартиру. Мы два года составляли список арендаторов, разрабатывали механизм и сейчас можем обеспечить максимально безопасным жильем будущих и сегодняшних студентов. За это не надо доплачивать, как в случае с агентствами недвижимости, которые берут плату в размере аренды за 1-2 месяца», — рассказывает в информационном отделе УрФУ.
При составлении базы учитываются рекомендации от других арендаторов, в особенности, студентов и выпускников, готовность заселить у себя учащихся, а также цена. Стоит отметить, что в черный список уже попали несколько арендаторов, что позволит в будущем оградить студентов от лишних хлопот.
«Я абсолютно поддерживаю эту инициативу — такой список не только поможет избежать финансового мошенничества, но и сэкономит время — причем, как тех, кто ищет жилье, так и арендодателей, — предполагает Артем Хромов, уполномоченный по правам студентов в Российской Федерации. — Далеко не каждый согласен сдавать квартиры студентам, впрочем, это выбор каждого. Проект создания базы добросовестных арендодателей может и даже должен стать федеральным, если все это грамотно систематизировать. Конечно, каждый вуз и город пытается самостоятельно решить эту проблему, но почему бы не объединить усилия учебных заведений, государства и риелторов?».
Инициатива УрФУ заинтересовала учебные заведения и в других регионах страны, а также представителей власти, отвечающих за развитие молодежной среды.
«Хорошо, если университеты аккумулируют свои силы в создании базы по региону и это будет какая-то единая автоматизированная система, — предполагает Дмитрий Прокопьев, заместитель директора ГБУ «Молодежный ресурсный центр» (Челябинск). – Сегодня даже у небольшого вуза есть, как минимум, отдельная папочка с объявлениями от проверенных арендодателей – бабушки сами приносят свои объявления, студенты вырезают их из газет и складывают в отдельный файл. Старомодно, конечно, но довольно действенно. В ЧелГУ и ЮУрГУ такой помощью студентам на более серьезном уровне занимаются профкомы».
В УрФУ готовы делиться опытом и уверены, что учебные заведения должны заниматься этой работой.
«Учебное заведение чувствует ответственность за студентов. Мы не только предоставляем им возможность получать дополнительные образовательные услуги и студенческий досуг, но и заботимся об их безопасности. За эти два года мы почти решили проблему с недобросовестными арендодателями. Если случается какая-то проблема, то родители звонят, в первую очередь, нам, и просят помочь в решении проблемы. Мы, конечно, помогаем – совсем не хочется терять талантливых ребят из-за житейских трудностей», — отмечают в пресс-службе УрФУ.
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