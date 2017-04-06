В Нижнем Тагиле общественный совет подвел итоги работы за три месяца

| 06.04.2017 | Новости | Комментариев нет

Заседание общественного совета открыл временно исполняющий обязанности начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Константин Мальцев, который довел до общественников информацию об итогах работы гарнизона полиции за 1 квартал 2017 года.

Руководитель полиции отметил о снижении зарегистрированного числа преступлений в целом и, в том числе, преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах. Полковник Мальцев обратил внимание общественного совета, что все факты открытого хищения имущества граждан берутся под личный контроль начальником Управления вплоть до окончания расследования и направления в суд уголовных дел:  «Можно с уверенностью сказать, что гарнизон полиции справился с поставленными задачами».

Руководитель Межмуниципального управления вручил членам общественного совета удостоверения, которые дают возможность в полном объеме организовывать работу по проверке мест принудительного содержания граждан, совместно с сотрудниками полиции проводить проверки по различным вопросам служебной деятельности, а также по жалобам, если они возникают, чтобы объективно разобраться и улучшить работу органов внутренних дел.

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Председатель общественного совета Алексей Шалагинов подытожил деятельность общественников за прошедшие три месяца, отметив их активное участие в таких акциях, как «Полицейский Дед Мороз», «Студенческий десант», «Неделя Мужества» и «8 Марта – в каждый дом!».

Представители общественного совета обсудили вопрос совершения противоправных действий в отношении сотрудников полиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Заместитель начальника отдела по работе с личным составом МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник внутренней службы Елена Гришанова сообщила, что с  начала 2017 года зарегистрировано 25 фактов оскорбления полицейских и нанесения им телесных повреждений, в 10 случаях уже возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Общественники приняли решение активизировать профилактическую работу среди граждан, говоря о недопустимости подобных фактов, а также широко освещать в СМИ примеры вынесенных судом наказаний за подобные деяния.

Общественники обсудили также ряд рабочих вопросов и план работы на предстоящий квартал.

NTGS.RU по информации МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»

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