В Нижнем Тагиле общественный совет подвел итоги работы за три месяца
Заседание общественного совета открыл временно исполняющий обязанности начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Константин Мальцев, который довел до общественников информацию об итогах работы гарнизона полиции за 1 квартал 2017 года.
Руководитель полиции отметил о снижении зарегистрированного числа преступлений в целом и, в том числе, преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах. Полковник Мальцев обратил внимание общественного совета, что все факты открытого хищения имущества граждан берутся под личный контроль начальником Управления вплоть до окончания расследования и направления в суд уголовных дел: «Можно с уверенностью сказать, что гарнизон полиции справился с поставленными задачами».
Руководитель Межмуниципального управления вручил членам общественного совета удостоверения, которые дают возможность в полном объеме организовывать работу по проверке мест принудительного содержания граждан, совместно с сотрудниками полиции проводить проверки по различным вопросам служебной деятельности, а также по жалобам, если они возникают, чтобы объективно разобраться и улучшить работу органов внутренних дел.
Председатель общественного совета Алексей Шалагинов подытожил деятельность общественников за прошедшие три месяца, отметив их активное участие в таких акциях, как «Полицейский Дед Мороз», «Студенческий десант», «Неделя Мужества» и «8 Марта – в каждый дом!».
Представители общественного совета обсудили вопрос совершения противоправных действий в отношении сотрудников полиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Заместитель начальника отдела по работе с личным составом МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник внутренней службы Елена Гришанова сообщила, что с начала 2017 года зарегистрировано 25 фактов оскорбления полицейских и нанесения им телесных повреждений, в 10 случаях уже возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Общественники приняли решение активизировать профилактическую работу среди граждан, говоря о недопустимости подобных фактов, а также широко освещать в СМИ примеры вынесенных судом наказаний за подобные деяния.
Общественники обсудили также ряд рабочих вопросов и план работы на предстоящий квартал.
NTGS.RU по информации МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»