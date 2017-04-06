В Нижнем Тагиле по материалам полиции начался судебный процесс над молодыми людьми, обвиняемыми в разбойном нападении
10 декабря прошлого года около 11 часов в дежурную часть отдела полиции № 16 Нижнего Тагила позвонила встревоженная 53 — летняя женщина. Она пояснила, что работает инспектором — кассиром по разносу пенсий. Потерпевшая сообщила, что в подъезде дома № 13 на проспекте Строителей на нее напали неизвестные молодые люди и похитили сумку, в которой находилось личное имущество и денежные средства, предназначенные для выплаты пенсий. В общей сложности было похищено около 200 тысяч рублей.
Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством начальника Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова. Следователь, оперативник, эксперт – криминалист, а также полицейский-кинолог со служебно – розыскной собакой по кличке Бендида провели неотложные следственные мероприятия, в ходе которых установили, что нападение произошло в тот момент, когда кассир уже выдала пенсионерам деньги и намеревалась выйти из подъезда.
Перед входной металлической дверью женщина услышала шорох, а затем увидела молодого человека в синей спортивной куртке. На лице у него была медицинская маска. Злоумышленник молниеносно нанес удар в шею, от которого жертва упала. После этого посыпались удары по голове. В этот момент в подъезд заскочил сообщник нападавшего, который с силой потянул сумку с деньгами. Сопротивлявшаяся женщина крепко держалась за сумку, но ручки порвались, и злоумышленники скрылись с добычей. Чтобы запомнить приметы нападавших, потерпевшая выбежала следом за ними. Гулявшая в это время с собакой женщина указала ей направление в сторону проспекта Ленина, куда побежали злоумышленники.
Прибывший наряд полиции вызвал на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила потерпевшую в травмпункт.
Оперуполномоченные уголовного розыска провели значительную работу по проверке записей с камер видеонаблюдения, установленных в районе совершения преступления. На одном из видеорегистраторов четко запечатлелись убегавшие молодые люди. Ориентировки с фотографиями были разосланы всем комплексным силам полиции и в территориальные отделы.
Следствием было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК Российской Федерации (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
Спустя пару дней сумку с личными вещами и небольшой суммой денег потерпевшей в полицию принес водитель такси, который пояснил, что обнаружил брошенную вещь во дворе дома на улице Карла Маркса.
В ходе организованных оперативно-разыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили личность одного из подозреваемых молодых людей. 26-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Тагилстроя был задержан оперативниками 2 января. Он начал активно сотрудничать со следствием и рассказал полицейским о своем подельнике. Спустя четыре дня тагильские сыщики задержали его в пригороде Екатеринбурга. Им оказался еще один 26 – летний ранее судимый тагильчанин. Оба дали признательные показания в совершенном разбое.
По словам следователя отдела полиции № 16 капитана юстиции Надежды Деминой, мужчины признались, что нападение спланировали заранее. Они знали, что именно в этот день приносят пенсию, поэтому пришли загодя и стали ждать жертву. Заметив разносчицу пенсий, они незаметно следом за ней вошли в подъезд. А, дождавшись, когда женщина пошла к выходу, напали на нее на площадке цокольного этажа.
После совершения преступления молодые люди разбежались в разные стороны, через некоторое время встретились, разделили похищенное пополам, а сумку с личными вещами потерпевшей выбросили за ненадобностью.
Сегодня в Ленинском районном суде началось слушание данного уголовного дела. Следующее судебное заседание запланировано на начало мая.
NTGS.RU по информации МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»