8 апреля в Нижнем Тагиле состоится митинг-концерт против террора
06.04.2017 | Новости | 1 комментарий|
В Нижнем Тагиле в субботу, 8 апреля, в 12 часов в городском парке культуры и отдыха имени А.П. Бондина состоится митинг-концерт. На общественном мероприятии выступят оркестр «Тагил-Бэнд» Нижнетагильской филармонии, шоу-группа «Даймондс» Дворца культуры «Юбилейный», артисты досугового центра «Урал» и другие.
Тагильчане, приняв участие в митинге-концерте, смогут выразить свою гражданскую позицию, сказать террору «НЕТ!» и поддержать жителей Санкт-Петербурга, пострадавших от атаки террористов 3 апреля 2017 года.
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Бред какой… На иностранцев что-ли насмотрелись? Это в Европах полудурки то в женское переоденутся против изнасилований, то мелками асфальт разрисуют против терроризма…