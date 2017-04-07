Выявление туберкулеза при профилактических осмотрах остается на низком уровне
На заседании межведомственной комиссии по противодействию и профилактике туберкулеза отметили, что нужно расширять круг обследуемых при профилактических осмотрах, сообщает пресс-служба Администрации города.
Главный врач ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер №3» Юлия Николаева рассказала о профилактике возникновения и распространения туберкулеза среди населения г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа по итогам 1 квартала 2017 года.
Согласно статистике, в Нижнем Тагиле по итогам трех месяцев относительно аналогичного периода прошлого года наблюдается незначительное снижение уровня заболеваемости туберкулезом в пределах 7%. Однако, ситуация с распространением данной инфекции остается напряженной. Значительно выросла и смертность от этого недуга. Если в первом квартале прошлого года умерло 11 тагильчан, больных туберкулезом, то в этом уже 28.
Главными причинами распространения туберкулеза в Нижнем Тагиле Юлия Александровна считает то, что профилактические осмотры в лечебно-профилактических учреждениях проводятся одним и тем же слоям населения, группы риска осматриваются нерегулярно. Как результат — выявляемость данного заболевания при профилактических осмотрах в ЛПУ с каждым годом снижается. Сегодня она находится на уровне 47%, хотя, по словам врачей, уровень обнаружения туберкулеза при профосмотре должен составлять около 70%.
«Раньше, куда бы ты ни шел, хоть на новую работу, хоть при смене места жительства, везде нужна была флюорография, — подчеркнула Юлия Николаева. – А сейчас мы даже пойти по домам и призвать людей пройти это обследование не можем. Мы ходим по кругу, одних и тех же смотрим, а вот разобраться с неработающими, с группами риска, у нас пока не получается».
По мнению медиков, необходимо расширять круг обследуемых. Это позволит снизить риск заболевания и повысить процент клинического излечения.
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