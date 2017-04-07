В каждом районе Нижнего Тагила общественный порядок будут охранять добровольные народные дружины
В Администрации города состоялось заседание комиссии по профилактике правонарушений, в котором приняли участие руководители добровольческих объединений, представители силовых структур, заместители глав районных администраций. На совещании рассмотрели перспективные направления развития народных дружин в Нижнем Тагиле, а также подвели итоги деятельности дружины Ленинского района, сообщает пресс-служба муниципалитета.
По предоставленной информации, добровольцы приступили к охране общественного порядка с сентября прошлого года. На сегодня численный состав объединения — 33 человека. Ежедневно с 18.00. до 22.00 дружинники совместно с полицейскими патрулируют улицы Горошникова, Циолковского, Учительскую и проспект Мира. С их участием выявлено 78 административных правонарушений. По словам командира народной дружины Ленинского района Андрея Нартова, ДНД будет охранять общественный порядок во время праздничной демонстрации 9 Мая, в День города и при проведении других массовых мероприятий. Активисты движения проводят рейды по профилактике преступности в детских садах, школах, ВУЗах и ССУЗах Нижнего Тагила. Еще 38 кандидатов проходят обучение и проверку. Одним из направлений их дальнейшей работы станет содействие полицейским в обеспечении безопасности дорожного движения.
На заседании комиссии было отмечено, что количество участников добровольческого движения в Нижнем Тагиле неуклонно растет. В Дзержинском районе уже в ближайшее время состоится регистрация народной дружины, организованной из числа работников градообразующего предприятия. Пока же участие граждан в охране общественного порядка на территории района осуществляется в форме совместного патрулирования улиц сотрудниками полиции и активом АО «НПК «Уралвагонзавод» и ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод».
«Продолжается организационная работа по формированию народной дружины и на территории Тагилстроевского района. К участию в общественном движении приглашают тагильчан от 18 лет и старше с активной жизненной полицией», — отметил Олег Сараев, начальник отдела по взаимодействию с административными органами Администрации города. Также он обратил внимание на необходимость постоянного сотрудничества мэрии и полиции для поддержки общественной инициативы. В частности, принято решение, что подготовку по основным направлениям деятельности народных дружин, к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, по оказанию первой помощи дружинники будут проходить на базе районных отделов межмуниципального управления МДВ России «Нижнетагильское» под руководством инструкторов Росгвардии и органов внутренних дел.
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ооо))) дружинники возвращаются